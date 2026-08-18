元朗狗咬狗｜還原首隻遇害貴婦狗求醫過程　獸醫揭斷肋骨肺撕裂

元朗YOHO昨日（17日）發生大狗接連咬死兩隻小狗的慘劇，第二隻遇害的比熊犬「薇薇」受襲過程在網上瘋傳。《香港01》記者今日（18日）重返元朗 YOHO 一帶多間獸醫診所了解，得知第一隻遇害的迷你貴婦犬遇襲後，男狗主匆匆帶愛犬奔走求救的過程。負責接診的獸醫透露，迷你貴婦犬抵達診所時已無心跳呼吸、身上染血，經檢查發現其肋骨骨折、心肺有瘀血，疑肺部撕裂致死；當時狗主直言愛犬是被狗咬。該名獸醫又指，狗咬狗不罕見，狗主要拖狗繩是基本責任，亦要了解狗隻的脾性，以免同類悲劇再次發生。



距離事發地點最近的「東方獸醫診所」職員指，昨午一名男狗主神情緊張，抱住一隻癱軟身體、身上有血跡的迷你貴婦狗到場求醫，奈何當時診所內沒有獸醫在場。（陳浩然攝）

男狗主抱愛犬求醫 奔走兩診所求救

昨午3時06分，警方最先接獲一名男狗主報案，指其17歲的啡色迷你貴婦狗，在元點（YOHO MIX）對開的士站被一隻大狗咬傷。狗主立即帶愛犬到附近獸醫診所求醫，惜返魂無術。

記者今早走訪區內多間獸醫診所了解情況，距離事發地點最近的「東方獸醫診所」職員指，昨午一名男狗主神情緊張，抱住一隻癱軟身體、身上有血跡的迷你貴婦狗到來求醫。奈何當時診所內沒有獸醫在場，診所姑娘遂指引狗主前往附近另一間「新太陽獸醫診所」急救。

為迷你貴婦狗急救的「新太陽獸醫診所」程醫生受訪指，狗主帶著一隻身長約一呎多的迷你貴婦狗入診所時「已經講緊救命」，並明確表示愛犬被狗咬。他見狗隻狀況危急，立刻急救，惟狗隻已無心跳和呼吸。（陳浩然攝）

抵院已無心跳呼吸 獸醫：肋骨骨折、心肺有瘀血，疑肺部撕裂

為迷你貴婦狗急救的「新太陽獸醫診所」程醫生受訪指，狗主帶著一隻身長約一呎多的迷你貴婦狗入診所時「已經講緊救命」，並明確表示愛犬被狗咬。他見狗隻狀況危急，立刻急救，惟狗隻已無心跳和呼吸。

程醫生指出，狗隻身上有明顯血跡，經初步檢查，發現其肋骨已斷，「其實一摸就摸到㗎喇」，心肺位置有瘀血及內出血情況，懷疑肺部有撕裂。他分析，不論是被大狗咬噬，或是遭受極大的外力衝擊，只要衝力夠大，導致肺部出現少許撕裂，便足以在極短時間內令小狗致命。

昨午3時06分，警方最先接獲一名男狗主報案，指其17歲的啡色迷你貴婦狗，在元點（YOHO MIX）對開的士站被大狗咬傷。（陳浩然攝）

行醫逾十年指狗咬狗不罕見 指拖繩是基本責任 狗主需了解脾性

行醫超過十年的程醫生坦言，在其職業生涯中，處理撞車、狗咬狗等創傷性個案並不罕見。對於今次慘劇，程醫生認為預防遠勝於事後救援，並強調「責任都係喺個主人度」。

他提醒，帶狗隻前往公眾場所或餐廳時，拖繩是基本責任：「拖繩之餘都唔係話代表已經係安全」主人必須清楚了解自己狗隻的脾性：「如果拖住，但其實係佢（狗）拖住你行嘅、唔聽你講，周圍衝周圍聞，無咗嗰種尊重同信任，其實主人嗰一刻拖住都係無意思」。

他呼籲狗主除了要使用狗繩外，平時更應加強對狗隻的訓練，並時刻留意周遭環境，以避免同類悲劇再次發生。

第二隻遇害比熊犬「薇薇」 主人今早發文悼念

比熊犬「薇薇」主人今早在社交媒體Threads中上載「薇薇」事發前最後的錄影，指「只有反覆看著她可愛好奇的樣子，才能暫時忘記可怕景象」。

狗主感謝網民關心，他憶述愛犬「薇薇」很喜歡落街，狗主和家人每天會帶牠散步兩次。狗主指，昨日如常到元朗YOHO棒棒糖公園散步，「沒料到突然衝出一隻半人高大狗，一口咬住薇薇的頸項」。

狗主續指，他嘗試過「踢那隻大狗，用水噴牠鼻，用零食引牠，但牠就是死口咬著薇薇不放」，他只好尖叫求救，幸得熱心途人相助，「但面對幾十磅的大狗死口不放，大家都沒辦法，我只能眼睜睜看著自己的小狗失去生命」直到警方到場才將大狗控制。

狗主上載「薇薇」事發前最後的錄影，形容「薇薇」是一隻特別乖特別溫馴的小狗，指牠「是我們全家人的小天使。我好想再抱著她，親親她。不敢相信她就這樣突然離我們而去．．．」（Threads/@yoho.meimei）

事發在昨日（17日）下午3時許，警方接獲兩人報案，指一隻狗在元朗元龍街先後襲擊他們的狗。警員趕至，一度持盾追趕和用壁報板圍住大狗，最終由漁護署人員控制大狗。經初步調查，該兩隻被襲的狗隻被證實死亡。案件列「狗咬」，已交由漁護署跟進。

漁護署回覆《香港01》查詢指出，涉案大狗植有晶片，並領有有效狗牌，已被帶到該署轄下的動物管理中心。漁護署人員會根據狗隻牌照上的資料聯絡其畜養人，並會調查事件，如有足夠證據，會提出檢控。

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。（threads／yyy.yuu）

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。(小紅書）