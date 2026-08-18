元朗狗咬狗｜狗主斥大狗主人責任大　憶昨日下雨沒放狗逃過一劫

元朗YOHO昨日（18日）發生恐怖「狗咬狗」事件，20分鐘內一隻17歲迷你貴婦狗和一隻4歲比熊犬分別遭一隻重達60公斤的大型犬咬死。今日（18日）早上9時許《香港01》記者重返意外現場，仍見有狗主放狗。有狗主表示曾見過慘死比熊犬「薇薇」，指日後會小心放狗，當見到陌生狗隻時會考慮不放繩，保障愛犬安全。有養貴婦狗的狗主心有餘悸，說昨日因下雨所以沒有外出放狗，否則受襲的或會是其愛犬。



劉先生正飼養一隻10歲的貴婦犬，憶指昨日因為下雨所以沒有外出放狗，否則受襲的或會是其愛犬。（陳浩然攝）

記者今早重返意外現場YOHO棒棒糖公園了解，僅見2名狗主正在放狗。狗主劉先生居住在附近，指平日晚上較多人放狗，他正飼養一隻10歲的貴婦犬，憶昨日因為下雨所以沒有外出放狗，否則受襲的或會是其愛犬。

劉生認為今次意外是大狗狗主問題，斥「咁大隻狗放養」，又指「狗都唔應該放養，有認真養就唔應該放養，冇責任先放養」。以他觀察，在YOHO棒棒糖公園放大狗的狗主都有拖繩，狗主們都很自律，大狗和小狗甚少一起玩；除非狗隻們互相認識，否則不會放繩一起玩。

記者到意外現場YOHO棒棒糖公園了解，僅見2名狗主正在放狗。（陳浩然攝）

劉生未見過公園發生「狗咬人」或「狗咬狗」的情況，幸當時沒有小朋友在場，否則後果不堪設想。他認為「有意外大家都預計唔到」，當該隻大狗連咬兩隻狗，證明牠具攻擊性。

對於狗主不自律，劉生嘆指：「你都無辦法，控制唔到，加強法則都無用。」正如有狗主任由狗隻隨處便溺。他擔心是次事件會令本來不喜歡狗隻人士對狗更反感，認為「養得狗、攞得牌就有責任，有責任養佢、醫佢，承諾嚟」。

狗主蔡小姐指，公園的大狗都十分乖巧、「好純」，全都有主人牽繩，從未見過沒有主人的狗隻。（陳浩然攝）

另一位狗主蔡小姐指，她與「薇薇」點頭之交，曾見過牠在公園玩耍，形容「薇薇」乖巧。對於昨日發生如斯恐怖的事件，蔡小姐表示擔心，但因為人員昨日已帶走涉事大狗，所以今日她帶愛犬前來散步。

蔡小姐指在這公園的大狗都十分乖巧、「好純」，全都有主人牽繩，從未見過沒有主人的狗隻。她擔心人們會對大型犬隻會有偏見，大狗以後進入公園可能需要戴上口罩，「我哋養狗知邊啲純，就算係唐狗都好純」。

另外，蔡小姐提到，因為公園四通八達，商場難以監管，自己會「小心啲」，見到陌生狗隻就不放繩。

事發在昨日（17日）下午3時許，警方接獲兩人報案，指一隻狗在元朗元龍街先後襲擊他們的狗。警員趕至，一度持盾追趕和用壁報板圍住大狗，最終由漁護署人員控制大狗。經初步調查，該兩隻被襲的狗隻被證實死亡。案件列「狗咬」，已交由漁護署跟進。

漁護署回覆《香港01》查詢指出，涉案大狗植有晶片，並領有有效狗牌，已被帶到該署轄下的動物管理中心。漁護署人員會根據狗隻牌照上的資料聯絡其畜養人，並會調查事件，如有足夠證據，會提出檢控。

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。（threads／yyy.yuu）

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。(小紅書）

有男子上前制止大狗但無果。（小紅書圖片）