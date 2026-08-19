元朗狗咬狗｜漁護勸簽棄養書　毛守引述狗主　大狗溫馴多次被棄養

元朗YOHO本周一（17日）發生恐怖「狗咬狗」事件，一隻重逾50公斤的啡色大狗，在約20分鐘內接連咬死兩隻小狗，大狗其後由漁護署帶走。毛守救援Kent向《香港01》稱，昨日（18日）收到大狗狗主聯絡，指他已到警署錄口供，其間漁護署人員在場，指事件嚴重，認為狗主無能力照顧大狗，勸他即場簽署棄養書，同意將狗隻交漁護署處理。狗主不知道「處理」的意思有可能是人道毀滅，他對「狗咬狗」事件感到抱歉，但不希望大狗為此還命。



拉里約5歲大，是一頭西班牙獒犬。（毛守救援提供圖片）

毛守救援Kent接受《香港01》訪問時指，狗主姓伍，昨日聯絡毛守救援求助。涉事大狗叫「拉里」是西班牙馬士提夫獒犬，今年5歲左右。最早是由一名有錢人買來兩隻，拉里比較溫馴，主人遂將另一隻留下看門口，而將拉里賣予第二任主人，惟其後拉里又遭棄養，輾轉到現時第4任主人伍先生手上。

Kent轉述狗主稱，狗主住在元朗區的寮屋，屋外圍有波浪形的坑板，拉里可以自由活動。今年7月，拉里挖開地面沙泥鑽出屋外，結果發生咬傷狗事件。狗主事後用磚填滿該缺口，直至本周一（17日）又再被牠偷走。

拉里性格溫馴，卻被多次棄養。（毛守救援提供圖片）

據了解，事發當日伍先生正上班，他接獲漁護署通知才知道發生事故，及後回家證實拉里在同一個位置逃出。原本漁護署約定他於下周二（25日）錄口供，不料昨日突然接獲元朗警署來電，要他到警署一趟。

據狗主向Kent稱，到達警署時漁護署人員亦在場，聲言因為已經有3宗狗咬狗事故，「事件嚴重，認為佢（狗主）無能力照顧，話唔會畀番隻狗佢」，勸他簽棄養書，狗隻會交由漁護署處理。

Kent得知事件，即向伍先生解釋，拉里有可能被人道毀滅。伍先生聞言後悔簽署，直言不知道原來漁護署人員所謂的「處理」是要將狗隻人道毀滅，今日會向漁護署要求取消棄養。

Kent表示，狗主現時深感自責，希望可救回拉里，日後交予毛守照顧；而毛守亦願意接收拉里，幫牠找訓犬師，只望可以保住拉里一命。

Kent坦言，事發時自己不在場，不知道拉里何以咬住小狗；但觀乎其行為，牠並沒有搖晃小狗，有可能視之為玩具，事實上拉里與家中另一隻細狗亦相處良好，甚至會保護對方，而事發後對捉拿牠的人類，無論是淋水、拉後腿或圍捕亦絲毫沒有顯出攻擊性。

Kent說：「拉里是無辜的，對人類無惡意，今次是意外，是管教問題，要罰都應該罰狗主。人做錯事有機會，動物都一樣，應該畀次機會佢。」他認為人道毀滅只是平息仇狗人士的怒氣，於是無補。

事發在8月17日下午3時許，警方接獲兩人報案，指一隻狗在元朗元龍街先後襲擊他們的狗。警員趕至，一度持盾追趕和用壁報板圍住大狗，最終由漁護署人員控制大狗。經初步調查，該兩隻被襲的狗隻被證實死亡。案件列「狗咬」，已交由漁護署跟進。

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。(小紅書）