元朗狗咬狗｜毛守指狗主被勸簽棄養　漁署稱因有前科、社會迴響大

混種西班牙獒犬「拉里」早前在元朗咬死兩隻小型犬，其狗主伍先生隨後被捕並將犬隻交予漁護署，事件引發社會廣泛關注。動物救援組織「毛守救援」負責人Kent今日（20日）接受電台訪問時，引述伍先生指漁護署人員以犬隻有前科、疏忽照顧及社會迴響大為由，指警方及漁護署不會歸還犬隻，並勸導其簽署放棄犬隻同意書。伍先生當時誤以為將犬隻交由漁護署「代為訓練」，直至事後才知「拉里」或面臨人道毀滅，表示「唔想佢死」。



拉里與家中細狗相處良好。（毛守救援提供圖片）

Kent在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，「拉里」過往並非因惡意攻擊而被棄養，前三任主人多因「拉里」體型大、運動量大及缺乏時間照顧等而轉讓，伍先生已是第四任主人。

Kent又指「拉里」過往有多次偷走前科，只要門縫打開便會衝出家門。對於被指於石屎地挖洞逃走，Kent引述狗主說法稱，「拉里」是在鐵門外圍欄挖洞鑽出；「拉里」是大型犬，運動量大因此「好大力」，但不清楚挖洞的確實位置。他續指，伍先生對今次發生撕咬慘劇感到極度遺憾及抱歉，指事發後伍先生亦感到愕然。

談及伍先生簽署放棄犬隻同意書的經過，Kent指，伍先生表示，當日在警署錄取口供期間，已有漁護署人員在場。據伍先生所述，漁護署人員當時說因「拉里」涉及嚴重事故、加上7月已有走失前科，屬疏忽照顧，且市民反應極大，明確表明「唔會俾返你」。署方人員隨後提出由漁護署接手處理，並提供表格供其簽署。

2026年8月20日案件提堂，狗主身穿綠色衫、白色短褲、戴黑色鴨舌帽及黑色口罩。他離開法庭時，大批傳媒上前追訪，並詢問他是否取消棄養「拉里」等多條問題，惟狗主全程一言不發，默默離開。（黃學潤攝）

誤解「人道處理」意思 引述狗主：唔想隻狗死

伍先生向Kent指，當時在多名警員及漁護署人員在場的壓力下，理解為「既然自己控制唔到」交由政府處理，遂簽下放棄聲明及扣留同意書。伍先生離開警署後向Kent查詢刑責時，才獲悉簽署放棄書意味著漁護署有權將「拉里」人道毀滅，並表明「唔想隻狗死」，希望轉交動物組織進行訓練及照顧。

Kent表示，伍先生工作繁忙且「拉里」有兩次走失記錄，確實缺乏能力繼續照顧。此外，他們組織已安排專業訓練師，具備廣闊空間的處所，隨時準備接收「拉里」，希望透過專業訓練，未來再評估領養可能性。他又說，與伍先生均曾嘗試致電漁護署，惟一直未能成功聯繫。