打鼓嶺狗殺人｜33年內3死　1996年鬥牛㹴咬斃7月大BB　港修例規管

打鼓嶺坪洋村一間寵物酒店昨日（20日）發生罕見致命慘劇。一名33歲女負責人在餵食完一隻30公斤重的待領養狗隻後，疑因狗隻拒絕入籠而遭到突發性咬噬，傷及頭、下顎、頸及雙臂，當場證實不治，死因有待剖屍確認。



這宗血案震驚全港，翻查資料，本港極少發生狗隻咬死人事故，33年內記錄在案的致命個案僅有三宗。對上兩宗分別發生在1994及1996年，8歲女童被村內惡犬咬斃、7個月大女嬰被自家養的鬥牛㹴咬死，觸發政府修例規管狗隻。



打鼓嶺坪洋坪原路一露天位置，發現女子伏屍草地，警方到場調查。（王譯揚攝）

1994年1月8日，一名8歲女童於上水華山村行經期間，突遭2隻惡犬圍攻襲擊及狂咬，女童傷重倒地，送院搶救後證實不治。

1996年3月初，黃大仙鳳德邨一戶家庭養有一隻3歲大的比特鬥牛㹴，狗主沒有持牌，家中一名僅7個月大的女嬰在乘坐學行車時，突然遭到該隻發狂的鬥牛㹴猛烈咬噬頭部，送院後傷重不治。

此後，雖然公眾地方狗隻咬傷人或咬死其他寵物的事件時有發生，但未再出現人類被狗咬死的情況，直到2026年打鼓嶺這宗命案發生。

警方仍在場調查。（李家傑攝）

1994年及1996年兩案震撼香港，在案件發生前，香港缺乏專門針對高危險性犬隻的法律框架，1991年政府雖然已立例禁止格鬥犬入口，但本港仍有繁殖場出售。慘案觸發港府與當年的立法局緊急檢討《貓狗條例》。政府隨後於1999年制訂、並於2000年正式實施《危險狗隻規例》（第167D章）。

警方封鎖上址現場位置，交由重案組跟進事件。(王譯揚攝)

該規例確立三大類別狗隻的管制，包括「格鬥狗隻」、「已知危險狗隻」、「大型狗隻」。格鬥狗隻中，比特鬥牛㹴、阿根庭杜告狗、日本土佐犬、巴西非拉狗及該四個品種的混種狗隻均屬於格鬥狗隻，法例禁止輸入及繁殖，現存狗隻必須絕育，公眾地方必須戴口罩及牽短繩，並佩戴特定頸圈。

狗隻在沒有以任何形式被激怒的情況下，襲擊人或其他受飼養的動物，令其嚴重受傷或死亡，則可被裁判官判為「已知危險狗隻」，可頒令強制絕育、配戴特別頸圈、公眾地方必須配戴口罩及短繩。

體重20公斤或以上的狗隻則被定為「大型狗隻」，在公眾地方，包括建築物的公用部分如電梯及大堂等，必須以不超過2米的狗繩牽引。

當時，漁農署估計在修例的8年後，本港不會再有格鬥犬。然而，根據當局昨日向《香港01》提供的數字，現時全港共有29隻持有有效狗牌的「格鬥狗隻」。

狗場位於打鼓嶺，有兩米高的圍欄，門外裝有閉路電視。（黃學潤攝）