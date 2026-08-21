打鼓嶺狗咬死人．航拍直擊｜萬呎平房狗酒店　設太陽能板有大草坪

打鼓嶺坪洋村昨日（20日）發生一宗懷疑狗隻咬死人慘劇，33歲狗酒店女負責人多處受傷喪命。現場是坪洋村一個單層平房，面積逾10,000呎，圍網內至少有三幢單層建築物，與及一個籃球場大小的草坪。



萬呎平房狗酒店設太陽能板及大草地。（黃偉民攝）

單位內有一處大草坪。（黃偉民攝）

狗酒店四周有圍板和鐵絲網，從高空航拍可見大致分為三個部分，第一部分是L形的單層鐵皮屋、第二部分是裝有太陽板的平房、第三部分是草地。

今日（21日）下午1時左右，兩女一男返回狗酒店，他們拿來物件，逗留約半小時，帶走兩隻狗離開，其間沒有回應記者提問。

警方封鎖上址現場位置，交由重案組跟進事件。(王譯揚攝)

現場持牌寵物酒店 女死者為董事股東

案發地點位於打鼓嶺坪洋村111號Pawsgate Pet Limited 毛系寵物有限公司，公司在上址經營毛界限寵物酒店及犬隻訓練學院，公司已於漁農自然護理署登記為持牌動物寄養所。現場設有室內辦公室、設有12個籠的犬舍及一片大草坪。據知，警方檢查現場後，並無發現任何搜掠或損毀痕跡。

公司地址原本屬於其他動保機構，翻查公司社交平台專頁，標榜「過萬呎狗狗樂園」、「1000呎室內家居布置空間」、「4500呎大草地」等，提供犬隻寄宿訓練、犬隻社交課程、犬隻上門訓練、寵物寄宿日托等服務。專頁管理員表示自己有「10年犬隻訓練經驗」、「20年動物義工經驗」。

黃姓女死者，洋名Jojo，最後一篇帖文是本周三（19日），分享與拉布拉多愛犬共度七夕。（Threads 截圖）

女死者熱愛狗隻 積極助養殘疾老狗

女死者姓黃，33歲，洋名Jojo，是上述公司擁有人及持牌人，暫未發現有和馴犬相關的專業資格。據了解，她與一名41歲張姓男子合夥人及狗隻訓練員共同於2026年1月開張及營運公司。而根據查冊，公司早於2025年4月13日已註冊成立，黃為董事及股東，另一張姓男子亦為股東。

《香港01》翻查其社交媒體發現，Jojo生前愛心滿滿，不僅創辦多元寵物事業，更積極助養殘疾老狗、推廣寵物急救知識；而她生前最後一篇帖文是本周三（19日），內容是與愛犬共度七夕。

本周五（21日）凌晨約2時，遺體由仵工移走。（李家傑攝）

咬死人狗隻原是車場狗 結業後義工接手助尋家

至於今次咬死人的狗隻，為一隻1歲4個月大的啡色混種狗隻，雄性，1.5米長、1米高、重約30公斤，尚未進行絕育手術，體內已植入晶片。警方昨日提供的資料顯示為混種唐狗，據悉是其晶片登記的資料。至於有網上流傳該犬名為「太陽」，懷疑有美國惡霸犬或比特鬥牛㹴血統，《香港01》正向漁護署核實。

消息指，該狗隻原本屬於落馬洲路「一心停車場」飼養的流浪狗。今年4月，停車場結業後，狗隻由一名李姓狗義工及一間狗舍接手暫時照顧。直到8月11日，義工自費將該狗隻帶至毛界限寵物酒店寄養，希望為其尋找新主人，不料寄養僅10天便發生奪命慘劇。

狗場位於打鼓嶺，有兩米高的圍欄。（黃學潤攝）

狗拒入籠狂噬女死者1分鐘

據現場閉路電視動態偵測畫面顯示，案發當日（8月20日）下午2時，黃女從室內辦公室走出草坪，餵飼該狗隻，約6分鐘後，黃女試圖將狗隻放入犬舍籠中，惟狗隻極力拒絕並激烈掙扎。黃女隨即跌倒在地，狗隻發狂發動攻擊並瘋狂撕咬。黃女與狗隻隨後一同掙扎走出犬舍外草坪，最終倒臥草地上不再動彈。初步未見女負責人曾對狗隻作出任何具刺激性行為。當時除了施襲狗隻外，旁邊另外有6隻狗，但均已入籠。

同日下午3時50分，張姓合夥人透過遠端查看公司攝錄機，發現黃女倒臥草坪。張男多次致電黃女手機均無人接聽，通知一名關姓友人駕車趕回現場，友人報警求助。警方及救護人員接報抵達後進入草坪，證實黃女已無生命跡象。

狗場位於打鼓嶺，有兩米高的圍欄，門外裝有閉路電視。（黃學潤攝）

女死者傷勢嚴重 多處撕裂及穿刺傷口

黃女身上留有大量嚴重撕裂及穿刺傷口，主要集中於頭部與頸部等致命部位，傷勢包括頭皮撕裂傷、左前側頸部撕裂傷、頸部後方有由犬隻牙齒造成之穿刺傷及撕裂傷、右前臂三處穿刺傷及一處裂傷，以及左肩撕裂傷。據悉，警方初步推斷死者因犬隻咬傷致死，確切致命傷仍待解剖驗屍釐清。今日（21日），死者約20多名親友到殮房認屍，眾人神情哀慟。

涉案狗隻由漁護署帶走隔離觀察

漁農自然護理署人員事後已將涉案的30公斤混種犬隻帶走並進行隔離觀察。根據晶片紀錄資料顯示，該狗隻過往並無任何襲擊或咬人的記錄。至於寄養所內其餘狗隻，已全部安全歸還予相關主人。

警方表示，鑑於案情嚴重，案件交由邊界警區重案組跟進。警方會作出全面調查，包括有否任何違規或疏忽等地方，「希望能夠還原事實嘅真相，還死者一個公道。」

警方邊界警區助理指揮官（行動及刑事）警司陳啟澤。

33年內僅3宗狗咬死人 比特鬥牛㹴屬「格鬥狗隻」

翻查資料，本港極少發生狗隻咬死人事故，33年內記錄在案的致命個案僅有三宗。對上兩宗分別發生在1994及1996年，8歲女童被村內惡犬咬斃、7個月大女嬰被自家養的鬥牛㹴咬死，觸發政府修例規管狗隻。

該規例確立三大類別狗隻的管制，包括「格鬥狗隻」、「已知危險狗隻」、「大型狗隻」。格鬥狗隻中，比特鬥牛㹴、阿根庭杜告狗、日本土佐犬、巴西非拉狗及該四個品種的混種狗隻均屬於格鬥狗隻，法例禁止輸入及繁殖，現存狗隻必須絕育，公眾地方必須戴口罩及牽短繩，並佩戴特定頸圈。

狗隻在沒有以任何形式被激怒的情況下，襲擊人或其他受飼養的動物，令其嚴重受傷或死亡，則可被裁判官判為「已知危險狗隻」，可頒令強制絕育、配戴特別頸圈、公眾地方必須配戴口罩及短繩。

體重20公斤或以上的狗隻則被定為「大型狗隻」，在公眾地方，包括建築物的公用部分如電梯及大堂等，必須以不超過2米的狗繩牽引。

若涉案狗隻有比特鬥牛㹴血統，即為「格鬥狗隻」，應受到嚴格規管，以保障公眾安全。若只是混種唐狗，因重約30公斤，但無任何襲擊或咬人的記錄，被定為「大型狗隻」。