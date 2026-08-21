打鼓嶺狗咬死人｜格鬥犬禁之不絕？　動保組織疑走私來港黑市鬥狗

打鼓嶺坪洋村一間寵物酒店昨日（20日）發生的致命慘劇，33歲女負責人疑慘被狗隻咬死。漁農自然護理署署長黎堅明今日（21日）稱，咬死人的狗隻並非一般唐狗，初步相信有格鬥犬混種血統。自2000年香港實施《危險狗隻規例》以來，本港禁止繁殖及入口格鬥犬，當時更預計8年後不再存有高風險的格鬥狗隻。



然而，地下市場有需求，加上利潤甚豐，懷疑有不法份子鋌而走險走私或私下繁殖。動物保護組織「毛守救援」負責人Kent估計，走私犬隻主要來自內地，因繁殖成本極低，每隻或僅需約數百元人民幣；但狗隻如成功抵港，一頭格鬥犬幼犬隨時可賣兩、三萬元；有些身家甚至可達10萬元。



今次咬死人的混種比特鬥牛㹴或混種美國惡霸犬「太陽」。（Threads）

「贏一場分分鐘都贏10萬蚊」

為何地下市場會對此需求甚殷？Kent直言，不少人會進行黑市「鬥狗」賭博，格鬥犬是「打狗」，真的用來打鬥用：「越禁越危險越要‥‥‥贏一場分分鐘都嬴10萬蚊」。除了比特鬥牛㹴，他亦見過其他格鬥犬，包括阿根庭杜告狗。Kent形容這是一個市場、產業鏈，「一車車（內地）過嚟，外國搭飛機成本好高。」

由於格鬥犬需要持牌才可飼養，狗主通常買入後，不會將狗隻帶到公眾地方，估計會在新界一些偏遠地區暗中偷養，甚至自家進行非法繁殖；此外，他亦指有人會購入作為車場的看門狗，但知道危險，不會人狗共處一室。Kent呼籲市民不要亂走私、亂繁殖，當局亦須加強監管。

獸醫：格鬥犬或走私來港 「香港好多傻人養」

獸醫黎昌生亦指，政府早於2000年立例《危險狗隻規例》，禁止繁育4種格鬥狗隻，且理論上香港現已禁止進口此類犬隻。惟根據觀察，診所至今亦曾會接到飼主帶懷疑比特犬前來就診，直言「香港好多傻人養」。

他估計有不法分子直接從內地走私偷運入境；第二則是在犬隻幼年時期，從國外進口時，利用幼犬外觀不易辨識的特點，以申報虛假品種的方式規避海關檢查。不過，若犬隻屬於混種（Mixture）或帶有其他血統，外觀特徵便極難明確辨認，亦成為法律執行與品種類別認定上的漏洞。

他指，無牌飼養此類犬隻本身已屬違法，而且格鬥犬體型龐大，必須出門活動，故此類犬隻大多集中在元朗、或新界村屋等偏遠或空間較大的環境，飼主較容易將犬隻隱匿飼養。