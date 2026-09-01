記者實測｜內地商家網上賣格鬥犬運港　教唆虛報唐狗申領狗證

打鼓嶺寵物酒店及犬隻訓練中心女負責人遭懷疑為格鬥混種犬隻襲擊身亡，狗隻來源及安全隱患引發關注。《香港01》在內地社交平台發現，不少深圳、廣州的賣狗商家，聲稱能提供數百狗隻在實體店或線上視頻挑選，不僅售價遠低於香港，更標榜免隔離直達到港、設有售後保障。記者以買家身份查詢，有商家明知比特犬、阿根廷杜告犬等格鬥犬種在本港受禁，仍提供預訂及走私到港服務。商家甚至多次教唆記者以「填報唐狗」、「報稱是撿來的」或「假報混種」等手段欺瞞執法部門規避審查，並申領牌照。



商家傳來格鬥犬比特的相片讓記者選購。（手機截圖）

內地平台充斥賣狗帖文 價錢更平最快即日付運吸港客

社交平台「小紅書」充斥大量內地寵物商家的帖文，標題大多帶有「香港人」字眼，配上犬舍環境及可愛狗隻作為封面，有帖文寫上「香港顧客真實回饋」，內容大讚狗隻很乖、可愛、很甜，主打吸引港客。

帖文強調店內品種齊全，數百隻狗隻供現場或線上挑選，並標榜全部狗隻健康及已打齊疫苗。有商家以「不足香港三折價格」、「即日送達」及「免隔離」為噱頭，公然推銷跨境走私寵物服務。而資料顯示，深圳巿和廣州巿均禁止飼養、繁殖或銷售比特和阿根廷杜告犬。

賣家稱比特犬基本上都能養得熟 售價1.3萬 運費2000兩日到港

商家在帖文中列出不少狗隻品種，大多為常見的泰迪、哥基、柴犬，未見香港列明禁止入口的格鬥犬種。記者以買家身份向兩間商家查詢購買村屋「看門狗」，第一名商家先是推薦德國牧羊犬及杜賓犬，當記者進一步追問是否有比特犬時，對方揚言手頭上只有一隻1歲大的雄性比特犬，售價1.3萬元人民幣，已接種3劑疫苗，並傳來兩段影片指：「基本上都能養得熟，有方法可以訓練。」商家又指，由於此狗體型較大，赴港運費需2000元人民幣，最快兩日抵港。

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教路虛報為唐狗或是檢來的辦狗證

當記者表示擔心本港對飼養比特犬的限制時，對方即大派定心丸，教路虛報狗隻身份：「到時候登記狗證你填『唐狗』就可以」指抵港後狗隻毋須隔離，往後只需每年打一針疫苗。記者仍然表示顧慮，對方出謀獻策：「你如果可以，那你説是撿到的唐狗，那就沒責任了。」

不過其後商家似乎心虛，主動退縮稱：「要不你還是選擇別的品種吧！比特犬好像在香港是禁養的。」

提供預訂服務 長達半年售後保障

另一名商家一開始同樣推薦德國牧羊犬及杜賓犬作為看門犬，並傳送多段德國牧羊犬的影片，指售價由1800元至6000元人民幣不等，視乎其外貌而定。

記者進一步查詢是否有售比特犬及阿根廷杜告犬時，對方表示這兩種禁養犬隻均須預訂，出貨期視乎狗隻年齡及是否已接種兩劑疫苗，一星期內便可先運抵商家於深圳的實體店，再安排轉運到港。

商家隨即傳送3隻約一個多月大的比特犬幼犬影片，每隻售價5500元人民幣，另收1000元人民幣運費，並標榜能毋須隔離「直接運送到香港家樓下」。對方「拍心口」狗隻若在15天內染病身亡，可無條件更換同等價位的健康寵物；15天至1個月內身亡，則可以半價換購；以此類推，售後保障期長達180天。

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明知故犯傳避法招數 教唆以相似品種蒙混過關

當記者提出香港禁止飼養比特犬的隱憂時，對方表示：「送過去途中不會有問題，主要是你後續喂（餵）養的問題」，並勸記者考慮其他品種。然而，當記者堅持想養比特犬時，對方隨即一改口風，指狗隻抵港補打兩劑疫苗後，拿著紀錄前往漁護署辦理狗證：「你也可以在牠小的時候，説是比特串串（混種），應該就給養」。記者隨即指出混種比特犬同樣受禁，對方竟不以為然：「如果小的時候，他（漁護署）看不出是什麽品種，你也可以報別的相似、可以養的品種試試看。」

入口格鬥狗隻屬違法 漁護署：恆常監察網上動物售賣及繁育廣告

漁護署表示，根據《公眾衞生（動物及禽鳥）規例》（第139A章）和《狂犬病規例》（第421A章）對活生動物進口進行嚴格的規管，任何人士進口或經香港轉口活生動物（例如貓狗及禽鳥）必須事先獲得漁護署簽發的特別許可證，並須符合許可證上訂明的條款，否則即屬違法。一經定罪，最高可被判罰5萬元及監禁1年。

此外，根據《危險狗隻規例》（第167D章）的規定，任何人將格鬥狗隻或安排將格鬥狗隻輸入香港，或容受或准許格鬥狗隻輸入香港，即屬犯罪，一經定罪，可處罰5萬元及監禁6個月。漁護署不會批准相關輸入申請。

漁護署指出，過去3年經海關轉交，於機場及各陸路口岸管制站，在未領有相關許可證情況下進口的非法狗隻檢獲數量分別為：2023年4隻、2024年5隻、2025年6隻，而截至今年（2026年）6月則錄得4隻。署方強調，所檢獲的非法狗隻中，並未涉及任何格鬥犬種。

專責小組巡查網上賣狗廣告 要求平台下架違規內容

針對網上平台非法動物買賣活動，漁護署指設有專責調查小組恆常監察網上動物售賣及繁育廣告。專責小組在接獲投訴或發現可疑個案時，會即時展開深入調查。此外，署方亦定期與各大社交平台溝通，有關平台會按漁護署要求嚴格審視可疑帳號，根據平台用戶守則及用戶所屬地區法例規範下，加強審查相關廣告內容並將違規內容下架。

由2025年6月3日起，從內地進口貓狗的檢疫安排作出更新，如符合一切相關檢疫規定，貓狗抵港後的檢疫期將由120天縮減至30天。

針對內地網商宣稱可以「免隔離」走私貓狗來港，署理環境及生態局局長黃淑嫻於6月17日在立法會會議上回覆指，漁護署自去年起已主動要求內地監管當局及內地主要社交平台負責人協助打擊這種走私活動，並獲得正面回應。內地監管當局正積極研究加強對社交平台的監管和執法力度，而內地社交平台會按漁護署要求嚴格審視可疑帳號並將違規內容下架。

海關今年頭7個月截46宗走私動物 比去年全年多近一倍

海關於2024年偵破27宗懷疑非法進出口動物案件，2025年偵破28宗相關案件，而今年截至7月則偵破46宗相關案件。海關表示，在截獲懷疑非法進出口動物時，會按程序轉交漁農自然護理署跟進。

海關自2023年11月起，與深圳海關緝私局展開代號「寵營」的打擊走私動物行動。 截至2026年7月底，共開展六個階段的「寵營」執法行動，包括打擊於沙頭角進行的走私動物活動。行動中，共偵破9宗涉嫌非法進口動物的案件 ，檢獲26隻懷疑非法進口動物（包括9隻幼犬及17隻幼貓），估計市值共約59萬元。

海關指出，根據《進出口條例》，走私屬於嚴重罪行，輸入或輸出任何未列艙單貨物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。