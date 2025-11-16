01禁區直擊｜完整解構中英街走私寵物產業鏈　深港三關卡全無截查

經中英街從內地走私貓狗寵物到香港，多年來都是「公開的秘密」，但公開程度「愈來愈猖狂」，有店舖開宗明義，在小紅書、微信公眾號招攬生意。《香港01》記者進入深圳和香港兩地、一般香港人無法進入的中英街兩岸「禁區中的禁區」，直擊走私寵物必經的三個檢查站，發現每一關猶如「中門大開」。每一關都有人帶着寵物直行直過，無人檢查直接獲放行。

為何這條路線運作了十幾年都沒人理會？與只有三萬個可以出入中英街的人又有何關係？「01偵查」完整解構這條走私產業鍊。



沙頭角禁區及三個關口的位置。（香港01製圖）

排位要一年 減檢疫期無助打擊走私

內地貓狗來港，要向漁護署申領許可證再檢疫，檢疫期2025年6月開始，由120日已縮減到30日。

不過寵物主人絕非只是等待30日就可以與愛寵團聚，因為寵物到家前要到檢疫中心隔離，但狗隻等檢疫中心至少要等三至六個月，貓隻就至少要等一年。因此偷偷地將貓狗走私帶到香港的生意，依然「需求熾熱」。

小紅書走私店稱貓狗沙頭角過關

在小紅書、微信公眾號等搜尋「香港寵物托運」等關鍵字，會見到不少聲稱幾小時內，將貓狗送回香港的帖文。

這些地址路線相近，都是在深圳的沙頭角口岸一帶，再去到香港的沙頭角巴士站接貓。從這些店舖公開的照片或影片見到，一隻隻貓狗被放在私家車車廂或車尾箱，或在關口有人帶着過關。

有公司聲稱容許主人與寵物一同過關，指出主人要跟車的話亦沒法與寵物一同過關，稱「這個關口主人沒法進來」，司機會送主人到蓮塘關口過關，寵物就在沙頭角「禁區」過關，司機之後再送主人與寵物一同回家。

另外一間店舖講電話時開宗名義講在沙頭角過關，聲稱百份百安全。店舖負責人稱，寵物不用檢疫、不用提交任何文件給政府，形容過程是「半合法」，如要合法的話，就要隔離。這間店舖的負責人聲稱，每日都有客找他帶寵物過關，已營運八年，在珠海更有實體店營運。

這塊中英街界碑就是分開香港及內地邊界的標記。（盛昀攝）

僅3萬港人可進入「禁區中的禁區」

選擇於沙頭角走私，因沙頭角中英街是分隔香港和深圳的開放式的邊界，沒有圍牆及圍網，兩邊禁區都是當地居民才可進入。

香港的沙頭角禁區，已經開放香港人申請旅遊，但香港人無法跨過中英街進入深圳一方；而一般所講的「中英街」有紀念碑、金舖、商店的，是指深圳一方的禁區，對香港人來說是「禁區中的禁區」，只有31,000個在中英街工作或者居住的香港人才可申請通行證，同時穿梭兩邊禁區。

內地居民則可以在深圳邊檢，申請一次性的通行證，進入深圳一方的禁區旅行，但同樣不能越界到香港。

《香港01》記者全程直擊走私路線，發現寵物來港至少要過三關，即深圳市區進入深圳禁區，深圳禁區入香港禁區，從香港禁區進入香港市區。

在中英街深圳一方禁區的居民通道旁，有居民直接帶貓過關。（陳萃屏攝）

在中英街深圳一方禁區的居民通道旁，有居民直接帶貓過關。（陳萃屏攝）

第一關：直擊居民帶貓入中英街

記者先到訪多個內地走私店職員着記者交收寵物的幾個地點觀察。一個位處深圳鹽田區市區中熱鬧的街道，是銀行門口，有泊車位方便交收，距離關口只得三分鐘的路程；另一個與關口相隔一個街口的地方，有不少雜貨店及食肆，是沙頭角水貨客集中地，與關口只有一街之隔。

這是走私店職員着記者交收寵物的街道，與關口只相隔一個街口。（陳萃屏攝）

這是走私店職員着記者交收寵物的另一位置，有泊車位。（陳萃屏攝）

關口是指由深圳市區進入中英街深圳一方禁區、「沙頭角邊境特別管理區」的關口，是走私寵物的「第一關」。

禁區關口分了遊客和居民通道兩邊，遊客進入像過關，要過閘機，檢查嚴格。不過居民關口就寬鬆得多，居民只要向關員出示居民證件，就可以直接進入。

記者見到有中年女人帶着入面有貓的飛機籠直入過關，即「第一關」的內地關員沒檢查。

在中英街，左邊樓宇比較新的是深圳，右邊樓宇比較舊的、開了不少藥行的是香港範圍。（盛昀攝）

中英街有民居店舖 交收方便

記者進入深圳禁區，中間的石碑就是分開香港及內地邊界的地方。樓宇比較新的這邊是深圳，樓宇比較舊開了不少藥行的是香港範圍，遊客可以穿梭兩邊購物。

不少居民會踩單車出入，走私的寵物可以在居民區，較少遊客和執法人員的地方交收。再走前一點，就是過關來港的中英街檢查站，是內地遊客禁止進入的地方。

過境到香港的中英街檢查站附近有警告牌，寫明邊界警戒區。（盛昀攝）

在中英街檢查站附近，有警告牌寫明邊界警戒區 ，嚴禁從事走私等違法行為，還有警告牌寫上「你已進入香港範圍」，不少內地遊客只有附近觀望過關。

中英街檢查站，就是記者調查的走私路線的「第二關」，由「第一關」走到「第二關」，只需兩三分鐘。

一名中年婦人經中英街檢查站過關時抱着貴婦狗，只需出一出示居民證，直行直過就過了關。（王海圖攝）

第二關：中英街檢查站拖狗抱狗直接過關

另一日下午，記者去到香港禁區這邊，影過去這個「第二關」，關口由香港警方及海關24小時駐守。記者在三小時內，見到三人帶狗直接從內地，經中英街檢查站進入香港。

中年婦人抱狗過關後，隨即入寮屋取單車，載狗離開。（王海圖攝）

一名中年婦人抱着貴婦狗，出一出示居民證，直行直過就過了關。她之後進入一間距離只有20米的寮屋取單車，踩着單車、車着隻狗離開。

這間寮屋內還有多個狗籠或貓籠，還有雀仔籠，其中一個籠內至少有三隻貓，屋內長期有人「睇水」。

一名男子後來背着兩個環保袋過關，記者見到藍色環保袋裏有隻白色寵物狗。（王海圖攝）

約一分鐘後，另一名男子拖着一隻哥基過關。（陳萃屏攝）

一名男子後來背着兩個環保袋過關，記者見到裏面有有隻白色的寵物狗，不夠一分鐘，另一個男子就拖着一隻哥基過關。

之後這兩名男子都將狗帶到去距離中英街檢查站100米外的地方，送兩隻狗上同一架私家車。

兩個男子帶狗過關後，放狗上私家車。（王海圖攝）

第三關：過關狗坐車出沙頭角

在記者目擊到兩隻狗，上了私家車約十分鐘後，同一架車就駛離沙頭角禁區。這個檢查站，就是走私路線的「第三關」，離開這裏，寵物就散落全港各地。「過了三關」都沒人檢查，造就中英街走私寵物的「公開秘密」。

知情人士：走私團夥涉多名居民 運作十多年

原來這些走私是有團夥運作的，涉及十多位沙頭角居民。記者訪問一位知情人士，但該人士不願具名，亦不願錄影或錄音。

知情人士說，居民會先在手機備存大量寵物照片，過關時聲稱貓狗是自己養，深圳關員及香港警察，見到也不會特別理會。知情人士稱，走私寵物的生意已經營了十幾年，初期不只貓狗，有珍稀雀鳥，甚至瀕危物種。不過多次被海關搗破後，近年就只帶貓狗。

私家車上有多個籠。（王海圖攝）

港深兩地居民分工明細

團夥中有內地人亦有香港人，他們分工明細，內地人負責過「第一關」，從內地帶貓狗入內地沙頭角禁區；香港人就負責過「第二關」及「第三關」，用居民證出入中英街檢查站，將貓狗從內地沙頭角禁區帶到香港。

每人每轉只帶一隻，行一轉就賺到大約100元。

警方海關均無截查攜寵居民 稱會聯合打擊走私

記者向警方及海關查詢，為何居民直行直過帶動物來港都沒被截查？警方及海關均沒有正面回覆，當局是如何確認寵物屬自行飼養。

警方稱，在中英街設立檢查站，專責檢查所有進出人士的證件，亦會與海關聯合行動打擊走私。海關稱如懷疑任何人士非法進口動物，會與漁護署採取行動，堵截違法行為。

截至今年9月，海關與深圳海關緝私局一同偵破八宗涉非法進口動物的案件，檢獲25隻非法進口的貓狗，估計市值共約59萬元。

漁護署平日不會在中英街檢查站駐守，主要是跟進由海關轉介的個案。漁護署稱今年6月，接獲兩宗由香港海關轉介，涉及中英街檢查站的非法進口動物的個案，正跟進調查有關案件，如有足夠證據會作出檢控。

沙頭角故事館館長李以強（資料圖片／鄭子峰攝）

沙頭角居民：多年來有人知法犯法

沙頭角故事館館長李以強，作為居民一直知道有人走私，但不清楚走私動物的具體運作。他認為多年來有人知法犯法，會影響到沙頭角開放。

他表示，沙頭角一直被指涉走私，水貨令開放拖延了超過十年，如果再傳出負面報道，又容許偷運寵物的情況存在，認為會影響到沙頭角進一步開放，也會影響到本地居民出入中英街的便利。

非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪（資料圖片／黃永俊攝）

獸醫協會：執法人員長期放任 建議查晶片

內地進口的貓狗要檢疫，因為香港是國際認可的無狂犬病地區，但內地仍有狂犬病，所以貓狗都要檢疫 。非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪說，走私人士從中英街免檢疫帶寵物來港是令香港「中門大開」，反問如帶寵物都沒所謂，居民可否運毒？海關及警方會否調查？他說，執法人員長期放任，也是失職：「這是公職人員行為失當，不懂計算犯了幾多條條例。」

他認為執法很簡單：「所有狗隻要晶片，貓隻就沒有晶片打，貓有沒其他方法？也有其他方法，主人要證明貓是你的，如果證明不到時，也不可隨便帶入境。」

他認為落訂單的主人，也應負上法律責任。他解釋，香港要有檢疫制度，因這些動物有可能出現狂犬病，有機會帶狂犬病進入香港，因此主人都責任去證明寵物是屬於他們：「尤其在中國內地住多久？逗留多久？所以要隔離就是這樣 。」

根據《狂犬病條例》及《公眾衞生（動物及禽鳥）條例》，任何人士進口或經香港轉口動物，包括貓隻和狗隻，必須事先獲得漁護署發出的特別許可證及持有出口地區發出的健康證明書，否則即屬違法，最高可被罰款五萬元及監禁一年。

2025年6月7日，投資推廣署署長劉凱旋（中）與小紅書首席營銷官之恒（右）及小紅書商業跨境業務總經理千月（左），於小紅書香港辦公室開幕典禮合照。（投資推廣署圖片）

投資推廣署引進來港 小紅書回應後走私帖文無收斂

不少走私寵物的帖文都在小紅書上發布，小紅書回應稱持續管控違規內容，用戶可舉報疑似違規內容，將第一時間核實及處置。但收到回應之後，記者仍可在小紅書上，找到大量走私寵物的帖文。

投資推廣署今年6月協助小紅書來港設辦公室。投資推廣署稱受助企業本身有必然責任，主動了解和確保其業務，符合香港相關法例及規則，以及履行適用於企業的法定責任，否則有機會需承擔法律後果。

