元朗疑狗咬死人｜漁護：今午巡查發現一無人看管狗隻　未成功捕捉

元朗昨日（20日）懷疑發生狗咬死人慘劇。一名27歲女子被發現倒斃壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕，警方查天眼發現女子曾被3隻狗追趕。警方及漁護署昨晚已持麻醉槍及盾牌到場搜捕狗隻。今午（21日）2時半，警方與漁護署人員帶齊盾牌及捕狗索再次展開聯合行動。而記者在現場採訪期間，發現一頭懷疑無人看管的狗隻。



漁護署表示，在行動期間發現一隻無人看管的狗隻，惟未能成功捕捉。署方已紀錄有關地點，將聯警方密切監察該區域，並繼續展開捕捉行動，保障公眾安全。



元朗警區表示，下午聯合搜捕隊伍擴大搜索範圍至壆圍南路及壆圍西路一帶，深入附近多個物流倉及廠房巡查，仔細排查場內是否有高風險或流浪狗隻。



記者在現場採訪期間，發現一頭懷疑無人看管的狗隻。

警方呼籲，如市民於上述時間目擊事發經過或掌握相關資料，請即致電元朗警區重案組第一隊聯絡，電話3661 4641。

漁護署提醒市民，如果在公眾地方遇到無人看管的狗隻，請保持冷靜，與狗隻保持距離，並致電1823報告。如情況危急（例如狗隻有攻擊行為或構成即時危險），請立即報警求助。

漁護署表示，在行動期間發現一隻無人看管的狗隻，惟未能成功捕捉。署方已紀錄有關地點，將聯警方密切監察該區域。（facebook/漁農自然護理署)

人員帶齊盾牌及捕獸器出發，繼續在事發一帶捕捉無人看管的犬隻。（黃學潤攝）

人員帶齊了盾牌及捕獸器出發，繼續在事發一帶捕捉無人看管的犬隻。（黃學潤攝）

人員帶齊了盾牌及捕獸器出發，繼續在事發一帶捕捉無人看管的犬隻。（黃學潤攝）

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昨晚警方與漁護署聯合行動 捕捉3隻狗

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

漁護署助理署長（檢驗及檢疫）葉彥博士指，該3隻被捕捉的成年唐狗會被帶回動物管理中心，作進一步扣留及觀察，署方會檢查狗隻體內是否植有晶片，若有資料將聯絡狗主跟進調查。至於被捕的3隻唐狗是否直接涉案，則需作進一步調查。

被問及市民如遇到流浪狗追趕應如何處理，葉博士建議市民應盡量保持冷靜，切勿直視狗隻眼睛，並慢慢後退或繞道離開。

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）