元朗疑狗咬死人｜草叢泥地現狗腳印 有人樹枝搭棚留糧食疑餵動物
撰文：黃學潤
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元朗昨日（20日）懷疑發生狗咬死人慘劇。一名27歲女子被發現壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕。記者今日重返現場，發現不僅單車徑滿佈狗腳印，距離單車徑約20呎的草叢泥地上，亦發現狗隻足跡。
記者從單車徑走入草叢，發現地上遺下多個月餅盒，未知是否用作擺放食物或狗糧的容器，亦見有食品乾燥劑。此外，記者發現草叢內有人用樹枝搭成一個棚 ，裏面放置了凳子、木板、鐵箱及其他器皿。鐵箱內裝有兩個透明膠盒，其中一個裝有食物殘渣；而樹枝上掛有貓糧包裝袋，疑有人定期在此打理。
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