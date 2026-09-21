元朗疑狗咬死人｜漁護：昨晚共捕獲3唐狗　兩隻有晶片正追查狗主

元朗昨日（20日）懷疑發生狗咬死人慘劇。一名27歲女子被發現倒斃壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕，警方查天眼發現女子曾被3隻狗追趕。警方及漁護署昨晚已持麻醉槍及盾牌到場搜捕無人看管的狗。



漁護署今日回覆《香港01》查詢時表示，署方在昨晚的聯合行動中，共捕獲3隻狗隻，均為唐狗。其中兩隻已植入晶片，其餘一隻則未有植入晶片。人員正根據狗隻牌照上的資料聯絡其畜養人，以跟進調查。如有足夠證據證明狗隻畜養人未有履行其法律責任，漁護署會向其提出檢控，相關狗隻目前正在該署轄下動物管理中心扣留及接受觀察。



人員帶齊了盾牌及捕獸器出發，繼續在事發一帶捕捉無人看管的犬隻。（黃學潤攝）

另外，今午（21日）2時半，警方與漁護署人員帶齊盾牌及捕狗索再次展開聯合行動。而記者在現場採訪期間，發現一頭懷疑無人看管的狗。

記者在現場採訪期間，發現一頭懷疑無人看管的狗隻。

漁護署提醒市民，如果在公眾地方遇到無人看管的狗隻，請保持冷靜，與狗隻保持距離，並致電1823報告。如情況危急（例如狗隻有攻擊行為或構成即時危險），請立即報警求助。為保障公眾安全，署方會繼續與警方保持緊密聯繫，並會聯同警方於該處持續進行捕捉無人看管狗隻的行動。

警方呼籲，如市民於上述時間目擊事發經過或掌握相關資料，請即致電元朗警區重案組第一隊聯絡，電話3661 4641。

漁護署表示，在行動期間發現一隻無人看管的狗隻，惟未能成功捕捉。署方已紀錄有關地點，將聯警方密切監察該區域。（facebook/漁農自然護理署)

元朗警區署理總警司王家強昨晚講述行動，指警方派出元朗警區刑事部、軍裝無人機隊、新界北快速應變部隊及新界北衝鋒隊，並聯同漁護署動物管理隊在壆圍南路及附近的郊野地區展開搜索及捕捉行動，務求捕捉有襲擊風險的流浪犬隻及動物，以保障行人及單車人士的人身安全。

行動中警方利用無人機，於南生圍一帶偏僻小路、灌木叢同渠務設施周邊進行空中巡邏，利用航拍畫面搜尋流浪犬隻或可疑動物蹤跡，實時將影像傳送予地面指揮警員，減低警員可能進入高風險區域。最後聯同漁護署動物管理隊完成了大規模搜查，成功捕捉了3隻成年唐狗，會交由漁護署人員帶回中心作進一步檢驗。

警方聯同漁護署動物管理隊在上址搜查，最終成功捕捉3隻成年唐狗，將會送去漁護處的動物管理中心，檢查是否有晶片及作進一步調查。（李家傑攝）

人員帶齊了盾牌及捕獸器出發，繼續在事發一帶捕捉無人看管的犬隻。（黃學潤攝）