狗襲擊｜工會揭有郵差兩周前曾米埔遇狗咬　「狗主」自律勝加裝備

9月20日凌晨元朗壆圍南路一名27歲女子騎共享單車回家途中，懷疑遭三隻狗襲擊致死，再次顯露高呼「人寵共融」的香港因狗隻管理從寬從嚴引起的紛爭，這種趨嚴重的撕裂正是放任新界管理的後果。



今日（23日），香港郵務職工會理事長張偉權接受電台訪問時透露，本月11日、即狗疑咬死人悲劇發生前，一名郵差在元朗米埔騎單車派信時，當他下車準備將信件放入信箱時，也曾一隻犬隻突然從後方撲出，直接咬傷其腰部及腳部。



張偉權指，前線郵差目前處於「零防護裝備」狀態，但即使自備工具防身，亦隨時面臨被屋主投訴「使用攻擊性武器」的兩難局面。他強調，保障郵差安全的最關鍵因素在於狗主自律，呼籲他們妥善管束犬隻。



香港郵政。（資料圖片／盧翊銘攝）

張偉權在商店節目《在晴朗的一天出發》表示，遇到犬隻或野生動物襲擊一直是郵差工作中最具風險的項目之一，有職工會導師或主管都會提點「一般都係講話，即係你唔好惹佢啦，見到佢行開少少啦，避免有接觸啦」。

他又指在90年代之前，新界區郵差曾獲派發約4吋長、射程約8至10呎的「狗槍」（類胡椒噴霧），但後來政府認為該類噴劑具攻擊性而停用；至2004年前後，部門曾嘗試發放約2呎長的藤條，但因尺寸及實用性欠佳而未獲郵差接受。

2026年9月21日，漁護署人員聯同警方，在元朗疑有狗咬死人的現場一帶繼續捕捉流浪狗，亦為附近倉庫的狗掃描晶片。（資料圖片／黃學潤攝）

他透露，過往不少年長郵差會自發購買具韌性的長藤條放於單車後方，透過揮動發出「發發發」的聲響嚇退犬隻。然而，現時前線郵差已沒有配備任何防護裝備。更令人無奈的是，由於現時多數村屋設有閉路電視，曾有郵差在被狗追趕時隨手拿起膠管等物件嚇退惡犬，卻遭屋主投訴使用「攻擊性武器」。

對於如何加強前線同事的安全保障，張偉權認為關鍵在於「狗主自律」。他又提及9月11日，一名郵差在米埔一帶騎單車派信，雖然該名郵差早已知悉該處有犬隻，但「其實唔係你小心就可以避得到嘅」，惟當他下車準備將信件放入信箱時，一隻犬隻突然從後方撲出，直接咬傷其腰部及腳部。該名郵差大聲求救後屋主才趕至拉走犬隻。受傷郵差最終報警及送院治理。