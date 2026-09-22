元朗疑狗咬死人｜警：盼還原真相　現場裝4組臨時天眼追蹤流浪狗

一名27歲單車女日前在元朗壆圍南路疑遭群狗追趕襲擊，全身多處被咬被抓，重創送院不治，事件震驚全港。《香港01》記者昨午（21日）續重返案發現場，發現原本已有天眼的南生圍污水泵房，再新增了閉路電視鏡頭。



警方回覆查詢時表示，高度重視事件，元朗警區重案組正積極跟進調查，希望還原事件真相。為保障公眾安全，正聯同漁農自然護理署在事發現場一帶展開行動，捕捉具有潛在襲擊風險的流浪犬隻或動物。因應有關行動，警方在現場附近一帶安裝4組臨時閉路電視，以追查流浪犬隻蹤跡，提升捕捉行動的效率。警方將繼續加強上址一帶巡邏，如發現流浪犬隻或其他動物，可能對公眾構成潛在危險，會即時通知漁護署安排適時的管制行動，以保障公眾安全。



記者發現，9月21日泵房對開圍欄上，新增了閉路電視鏡頭。（王譯揚攝）

據警方圖片可見，4組新增的臨時閉路電視鏡頭，其中兩組設於南生圍污水泵房、另外兩組設於輸入外勞宿舍機房。

《香港01》記者昨日在現場視察時，已發現泵房外新安裝了兩支閉路電視鏡頭。其中一支相信可拍攝到整條單車徑直路，距離事發現場僅10米多；兩支新增鏡頭相距約50米。而原本泵房近大門的閘內亦有一支鏡頭，可拍攝到泵房門外情況。

記者發現，9月21日泵房對開圍欄上，新增了閉路電視鏡頭。（王譯揚攝）

警方早前在記者會透露，翻查閉路電視記錄後，發現死者於9月19日晚上約11時40分，獨自離開港鐵元朗站後，踏乘共享單車返回住所。至晚上11時55分，距離案發地點約30米外之閉路電視片段，拍得死者途經壆圍南路時，先後被3隻狗尾隨追趕。片段顯示其後並無其他可疑人或車輛經過該處。9月20日凌晨零時43分，重傷事主被途人發現。

保安局局長鄧炳強昨日在電台節目中表示，「銳眼」計劃閉路電視主要作用是防止罪案，會謹慎檢視是否需要，加裝閉路電視：「如果係賊，裝咗CCTV，佢都會驚而唔犯法；但對狗來謂，佢唔會知道你裝咗CCTV而唔去咬人嘛。」

新裝的閉路電視鏡頭，相距約50米，其中一支裝在泵房大門前、另一支則可拍攝到單車徑。（王譯揚攝）

新裝的閉路電視鏡頭，相距約50米，其中一支裝在泵房大門前、另一支則可拍攝到單車徑。（王譯揚攝）

元朗壆圍南路一名女子疑被狗咬死，現場路邊防撞柱遺有血跡。（王譯揚攝）

▼9月21日漁護署與警方到現場附近捕捉流浪狗▼



漁護署人員聯同警方，在元朗疑有狗咬死人的現場一帶繼續捕捉流浪狗，亦為附近倉庫的狗掃描晶片。（黃學潤攝）