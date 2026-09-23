元朗疑狗咬死人｜漁護聯警第4日到現場捕狗　過去3日已捕獲5狗

元朗周日（20日）凌晨懷疑有狗咬死人，一名27歲女子倒斃壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕，警方查天眼發現女子曾被3隻狗追趕，懷疑她被咬死。漁護署今日（23日）連續第4日聯同警方，返回案發現場一帶搜捕無人看管的狗，行動料由下午5時持續至晚上10時。在過去3日行動，人員已捕獲5隻狗，當中最少兩隻有晶片。



9月22日晚上，漁護署和警方在元朗壆圍南路、壆圍西路及錦壆路附近一帶進行聯合狗隻捕捉行動，共捕捉兩隻無人看管的唐狗。（漁農自然護理署Facebook圖片）

警方及漁護署於案發當日晚上，持麻醉槍及盾牌到場搜捕無人看管的狗，最終捕獲3隻狗，其中兩隻有晶片、一隻未植晶片；至周一（21日）下午，漁護處及警方再帶齊盾牌及捕狗索展開聯合行動。記者在現場採訪期間，發現一頭懷疑無人看管的狗，但當局未能成功捕獲。

9月20日晚上至9月21日凌晨，警方聯同漁護署動物管理隊在元朗案發現場一帶，捕獲3隻成年唐狗。（資料圖片/李家傑攝）

周二（22日）晚上，漁護署連續第三日聯同警方，返回元朗壆圍南路、壆圍西路及錦壆路一帶捉狗，共捕獲兩隻無人看管的唐狗。署方稱，所有被捕捉的狗將會被送往漁護署動物管理中心扣留及觀察，如發現被捉狗隻植有晶片，署方會聯繫狗主協助調查。