元朗疑狗咬死人｜漁護警方第5日搜捕　PTU重案組等約80人到場

元朗周日（20日）凌晨懷疑有狗咬死人，一名27歲女子倒斃壆圍南路行人路，身上有多處被動物撕咬及抓傷的傷痕，警方查天眼發現女子曾被3隻狗追趕，懷疑她被咬死。漁護署今日（24日）連續第5日聯同警方，返回案發現場一帶搜捕無人看管的狗。在過去4日行動，人員已捕獲8隻狗，當中最少3隻有晶片，據了解其中一頭狗的登記主人為動物保護組織「毛守救援」的創辦人KENT，他被漁護署控告兩罪，包括「沒有妥善管控狗隻」及「過期狗牌」。



今日早上9時許，漁護港九新界捉狗隊、元朗重案組、元朗刑事部、新界北快速應變部隊、機動部隊、衝鋒隊及警犬組等約80名人員在元朗南生圍集合，部分警員持盾牌、亦有人員身穿保護衣及帶備捉狗工具，並準備到錦壆路、壆圍南路及壆圍西路一帶搜索流浪狗隻。

今早近80名人員在現場集合。（黃學潤攝）

警方及漁護署於案發當日晚上，持麻醉槍及盾牌到場搜捕無人看管的狗，最終捕獲3隻狗，其中兩隻有晶片、一隻未植晶片；至周一（21日）下午，漁護處及警方再帶齊盾牌及捕狗索展開聯合行動。記者在現場採訪期間，發現一頭懷疑無人看管的狗，但當局未能成功捕獲。

周二（22日）晚上，漁護署連續第三日聯同警方，返回元朗壆圍南路、壆圍西路及錦壆路一帶捉狗，共捕獲兩隻無人看管的唐狗。署方稱，所有被捕捉的狗將會被送往漁護署動物管理中心扣留及觀察，如發現被捉狗隻植有晶片，署方會聯繫狗主協助調查。

昨日（23日）漁護署連續第三日聯同警方進行捕捉狗隻行動，再捕捉多3隻無人看管的唐狗。