Save Lily｜Danny發燒第三度入院　父：感覺比上一次嚴重

「Save Lily」事件中被法庭頒下保護令的幼子 Danny，今日（25日）發燒入院。其父稱早上接獲保良局通知，指Danny凌晨時分發燒要入院，這是繼本月初（9月8日）Danny發高燒送院治理後再次病倒，父親指是「在局方照護期內第三度入醫院」。



Danny 父指今日（25日）接獲保良局通知Danny發燒入院。（資料圖片/羅日昇攝）

曾先生與關小姐的幼子Danny在家中誕生。（資料圖片/黃學潤攝）

Danny的父親接獲消息後，於早上9時半左右到達醫院，經了解後得知現時Danny身體發熱，並有咳嗽和痰，感覺他的病情比上一次嚴重。Danny的父親又稱，兒子在醫院內一直哭泣，直至見到他情緒才穩定下來。惟胃口欠佳，院方預備靜脈輸液，為兒子補足水分及電解質。

Danny的父親又指，據他觀察Danny是因為未與父母同住而不安，影響睡眠質素，但保良局及社署未為Danny提供心理學家，認為Danny需要父母照顧，二人會研究是否有法律途徑申訴。他亦稱自己多次向保良局及社會福利署反映，3歲以下幼兒不適合院舍照顧，違反聯合國大會《替代兒童照顧導則》，唯法庭、社署及保良局均末有理會。

《香港01》正就事件向社會福利署查詢。