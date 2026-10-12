德朗邨謀殺｜一文看清時序　過去半月每日間歇性施襲　餵食時拍打

啟德德朗邨發生謀殺案，一名52歲印傭Kharsina，涉於昨早（11日）在7分鐘內襲擊她照顧的93歲關姓老婦，包括拍打頭、頸、臉20次，腳踩腹部數下及粗暴移動。老婦其後失去知覺，送院後不治。警方經初步調查後，以涉嫌「謀殺」拘捕該名印傭。根據警方提供的資料，老婦約3年多前由印傭開始照顧，親戚一直沒發現過有施襲行為，但經警方調查後，相信過去約半個月，印傭每日間歇性有施襲。



啟德德朗邨一名93歲老婦疑被印傭襲擊後死亡，印傭涉嫌謀殺被捕，秀茂坪警區副指揮官署理高級警司溫景亨交代案情。（翁鈺輝攝）

啟德德朗邨謀殺案時序

2022年底：姓關老婦中風後，其親戚聘請涉案印傭24小時照顧她

2023年1月：印傭到任

2026年約9月下旬至10月上旬：印傭在約半個月內，每日間歇性地襲擊老婦，包括在餵食時拍打她

2026年10月11日

．早上8時03分至8時10分：老婦躺在床上，印傭涉間歇性、共約20次徒手打老婦的頭頸及臉部，並曾用腳踩着死者腹部粗暴地移動她

．早上約8時20分：印傭發現老婦無反應，輕拍她並嘗試向她餵水，但老婦仍無反應，印傭向樓下保安員求助，召救護車將老婦送院

．早上9時12分：老婦在醫院被證實死亡

．晚上11時許：老婦的親戚翻查閉路電視片段，發現老婦在送院前曾被印傭襲擊

2026年10月12日凌晨3時50分：警方到案發的德朗邨單位，以涉嫌謀殺拘捕涉案52歲印傭。

啟德德朗邨一名93歲老婦疑被印傭襲擊後死亡，印傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

秀茂坪警區副指揮官署理高級警司溫景亨表示，案發的是德朗邨一個一人公屋單位，面積約150呎，有廚房及廁所，但沒有房間。

據了解，昨早約8時20分，被捕印傭發現93歲姓關老婦無反應後，透過電話聯絡死者姪女，表示死者失去知覺，並按姪女指示，到大廈樓下座頭向保安員求助，要求其協助召救護車。救護員到場為老婦急救並將她送院，惟她延至昨早9時12證實不治。

閉路電視顯示印傭7分鐘內連續襲擊

警方初時在老婦身上，未有發現明顯致命傷痕，單位內亦無發現打鬥或搜掠痕跡。據悉，直到昨晚約11時，死者家人翻查相關片段後，發現死者於送院前曾被印傭襲擊。

警方於今晨檢取單位內的閉路電視片段，確認涉案印傭於昨日早上約8時03分至8時10分期間多次襲擊老婦。當時老婦躺在床上，印傭涉嫌間歇性、共約20次徒手打老婦的頭頸及臉部，並曾用腳踩着死者腹部粗暴地移動她。據知，印傭曾踩腹數次。

啟德德朗邨一名93歲老婦疑被印傭襲擊後死亡，印傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

印傭輕拍及餵水老婦無果 遂向保安求助

閉路電視片段亦顯示，至昨早約8時20分，印傭發現老婦無反應，遂輕拍她並嘗試向她餵水，惟老婦仍無反應，印傭於是求助將她送院。警方經調查後，於今日凌晨約3時50分到涉案單位，以涉嫌「謀殺」拘捕該名52歲印傭，她正被扣查。

啟德德朗邨一名93歲老婦疑被印傭襲擊後死亡，印傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

法醫初步檢查老婦遺體後，發現她胸口有兩處瘀傷，下腹及右腹各有一處瘀傷，右下巴有一處瘀傷，左頸亦有擦傷；但在她身上沒有發現明顯致命傷。法醫稍後將為老婦解剖及作進一步化驗，以確定其死因。案件交由秀茂坪警區重案組跟進調查。