德朗邨謀殺｜中介籲僱主應常翻看天眼片段　多與外傭溝通適時支援

啟德德朗邨發生謀殺案，一名印傭疑因工作辛勞，與自己照顧的93歲老婦長期有磨擦，昨早（11日）涉嫌多次手打腳踩老婦，老婦其後失去知覺，送院搶救後不治，警方經調查後，以涉嫌「謀殺」拘捕涉案52歲印傭。



警方指，離世的姓關老婦數年前中風後，需24小時照顧；據知她行動不便，說話亦有困難。人力資源仲介協會主席廖翠蘭接受《香港01》電話訪問時指出，過往甚少聽聞有外傭會如此嚴重地虐待長者。她建議僱主在需照顧的長者家中安裝閉路電視，並經常翻看錄影片段，確保沒有不妥的事情發生；僱主亦應多與外傭傾談，了解外傭工作有什麼困難，以免小問題漸漸累積變成大問題。



啟德德朗邨一名93歲老婦疑被外傭襲擊後死亡，外傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

廖翠蘭表示，現時不少獨居長者都會聘請外傭照顧日常起居，在她接觸過的個案當中，有不少外傭也喜歡照顧一些曾經中風、說話有困難的長者，因他們「唔會有太多行動、唔會話鬧佢哋（外傭）」；一般而言外傭亦「唔會咁樣虐待」長者，因為僱主「我哋都會同啲姐姐講『你要對啲婆婆好』囉，因為佢哋（長者）獨居無人照顧，咁都要教佢哋（外傭）點樣可以有愛心、點樣去照顧」長者。

啟德德朗邨德瑤樓一名93歲老婦疑被外傭襲擊後死亡，外傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

說話有困難的長者即使被不恰當對待，可能亦難以表達自己；若他們是獨居，其他人亦難以察覺問題。廖翠蘭認為，為長者聘請外傭的親戚可在長者家中安裝閉路電視，並明確告知外傭，讓他們警惕、知道「唔好亂嚟」。她提及現時很多的閉路電視已可連接到手提電話，即使親友未能經常上門探望長者，亦應多查看閉路電視片段，最少每日均應用10多分鐘快速看一看片段，「唔係你裝個閉路電視喺度做咩呢？如果你唔睇」。

啟德德朗邨一名93歲老婦疑被外傭襲擊後死亡，外傭涉嫌謀殺被捕。（翁鈺輝攝）

警方在記者會上交代案情時提及，被捕印傭疑因工作過於辛勞，與案中老婦長期有磨擦而犯案。廖翠蘭稱，以她接觸過的外傭照顧長者個案，若長者本身行動不便，外傭反而未必有太多工作，因為長者不會有很多活動、未必要每日洗澡，即使需要如廁亦多會使用尿片，未必需要外傭半夜起床協助或照顧，外傭日常或只需邊做自己的事、邊從旁看顧長者。她認為與照顧長者相比，外傭若要照顧「一家五口、六口嗰啲咪仲辛苦！」

不過，廖翠蘭亦認同外傭是血肉之軀，難以24小時貼身照顧長者，故僱主若能力許可，可考慮聘請多一名外傭，讓兩人輪班工作。即使負擔不到額外聘請多一人，僱主亦要適時讓外傭放假休息。同時，僱主亦應不時與外傭傾談，了解外傭在工作或生活上會否遇到困難，及早溝通解決或安排支援；如有需要，亦可向中介求助，安排外傭的同鄉以其熟悉的語言溝通。

德朗邨德瑤樓一名老婦，疑被外傭用手拍打頭部。其後老婦送院後證實不治。（資料圖片）

案發在10月11日早上8時許，警方接報指德朗邨德瑤樓一名93歲姓關老婦昏迷，救護員趕至將老婦送院搶救，惟她延至昨早9時12分證實不治。老婦的親戚其後翻看單位內的閉路電視片段，發現老婦事前曾被人襲擊。警方檢取相關片段，發現老婦的印傭於昨早8時許的約7分鐘內，涉嫌約20次打老婦的頭、頸和臉部，以及用腳踩老婦腹部、粗暴地移動她；並發現印傭在過去半個月內，涉嫌每日間歇性地襲擊老婦。警方經調查後，於10月12日凌晨到案發單位，以涉嫌「謀殺」拘捕該名52歲印傭。案件交由秀茂坪警區重案組跟進，警方呼籲任何人如目睹案件發生或有資料提供，請致電3661 6236與調查人員聯絡。