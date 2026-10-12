德朗邨謀殺｜消息：死者非社署社工跟進個案　曾協助經濟援助申請

啟德德朗邨發生謀殺案，一名52歲印傭涉於昨早（11日），在7分鐘內多次襲擊她照顧的93歲關姓老婦，包括拍打頭、頸、臉20次，腳踩腹部數下及粗暴移動。老婦其後失去知覺，送院後不治。警方經初步調查後，以涉嫌「謀殺」拘捕該名印傭。警方在記者會上稱社會福利署有定期探訪死者。



社會福利署回覆《香港01》時表示，十分關注事件並深感難過；社署社工已聯絡有關家屬，提供情緒支援，並會按其需要提供適切協助。據了解，死者並非社署社工跟進個案，但社署社工曾協助處理經濟援助申請事宜。



啟德德朗邨一名93歲老婦疑被印傭襲擊後死亡，印傭涉嫌謀殺被捕，秀茂坪警區副指揮官署理高級警司溫景亨交代案情。（翁鈺輝攝）

警方表示，老婦約3年多前開始由涉案印傭照顧，親戚一直沒發現過有施襲行為，但經警方調查後，相信過去約半個月，印傭每日間歇性有施襲。至昨日印傭涉嫌在短短7分鐘內多次襲擊老婦，老婦其後失去知覺，送院搶救後不治。

警方又透露，初步調查相信外傭因照顧關係與老婦長期有磨擦、或外傭過於辛勞，導致兩人關係不好。老婦的親戚在案發後查看閉路電視片段，始揭發老婦在送院前曾經受襲。

社會福利署表示，十分關注事件並深感難過；社署社工已聯絡有關家屬，提供情緒支援，並會按其需要提供適切協助。據了解，死者並非社署社工跟進個案，但社署社工曾協助處理經濟援助申請事宜。（資料圖片）

啟德德朗邨謀殺案時序

2022年底：姓關老婦中風後，其親戚聘請涉案印傭24小時照顧她

2023年1月：印傭到任

2026年約9月下旬至10月上旬：印傭在約半個月內，每日間歇性地襲擊老婦，包括在餵食時拍打她

2026年10月11日

．早上8時03分至8時10分：老婦躺在床上，印傭涉間歇性、共約20次徒手打老婦的頭頸及臉部，並曾用腳踩着死者腹部粗暴地移動她

．早上約8時20分：印傭發現老婦無反應，輕拍她並嘗試向她餵水，但老婦仍無反應，印傭向樓下保安員求助，召救護車將老婦送院

．早上9時12分：老婦在醫院被證實死亡

．晚上11時許：老婦的親戚翻查閉路電視片段，發現老婦在送院前曾被印傭襲擊

2026年10月12日凌晨3時50分：警方到案發的德朗邨單位，以涉嫌謀殺拘捕涉案52歲印傭。