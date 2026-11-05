距考試只剩37天涉詐騙被捕　男子審訊室崩潰喊：我不能考公務員了

據巴州公安，近日，四川巴中市巴州區警方接到報警，一名男子以「寄拍」為名，通過社交軟件騙取受害者3000元（人民幣，下同）押金。同時查明，嫌疑人通過相同藉口騙取十餘名受害者繳納押金，涉案金額高達10餘萬元。



民警趕到其出租屋實施抓捕時，男子還在睡夢中。令人沒想到的是，民警在屋內發現了大量考公書籍，男子正在準備國考（國家公務員考試），距離考試僅剩37天。

四川警方接到報警，一名男子以「寄拍」為名，通過社交軟件騙取受害者3000元（人民幣，下同）押金。同時查明，嫌疑人通過相同藉口騙取十餘名受害者繳納押金，涉案金額高達10餘萬元。（巴州公安）

男子審訊室哀嚎自己將無法參加國家公務員考試 極度荒誕畫面曝光：

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被帶到審訊室後，男子情緒激動，反覆唸叨「我考不成公了啊」、「我真的想考公啊」，甚至質問民警「為什麼第一次不抓我」，擔心詐騙案影響自己的考公前途。本想衝刺國考上岸，沒想到先因涉嫌詐騙進了審訊室。

據巴州公安官方微信公眾號，自2025年底起，袁某傑在社交平台發帖「廣撒網」，招募女性兼職「旗袍寄拍」，以所拍旗袍是高定服裝為由，引誘受害者先行墊付押金，再全額退還押金的方式博取受害人信任，使其繼續付押金「接單」，實現持續收割。

受害人賴女士在此過程中，首次退押後繼續接單，後續轉賬共計25600元，在未收到服裝且對方失聯後報警。經查，全國陸續有十餘名受害人墊資押金上當受騙，全案涉案金額高達10餘萬元。

男子家中竟藏大量公務員考試書籍 點圖看巴州警方抓捕行動全程：

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依據《中華人民共和國公務員法》第二十六條，因犯罪受過刑事處罰、被開除中國共產黨黨籍、被開除公職、被依法列為失信聯合懲戒對象等情形，不得錄用為公務員；依據《公務員錄用考察辦法（試行）》第九條，在法律規定的國家考試中被認定有嚴重舞弊行為，或政治素質、道德品行、社會信用情況較差等，不得確定為擬錄用人員。

公安機關提醒：勿信「天上掉餡餅」，任何「零基礎、高回報」的兼職訊息都可能是陷阱，正規兼職無需提前繳費或轉賬，凡涉及「先繳費」「給押金」等均為詐騙，一旦發現異常立即保存聊天記錄、轉賬憑證並撥打110或前往派出所報案。