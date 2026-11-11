網購走私內地凍肉無冷藏4小時運抵九龍　跨部門拘9人檢逾千公斤貨

香港海關聯合食物環境衞生署，破獲一宗利用社交平台以「冷鏈直送」為名、經內地走私平價凍肉及食品到港的案件。走私集團以「低於市價一半」作招徠，採取多層式派送網絡，以長達4小時的運輸時間，將無冷氣設備保鮮的凍肉，由沙頭角運往九龍城街市肉檔及多區住宅。



行動中人員檢獲逾1,000公斤走私凍肉及海鮮熟食，9人被捕。食環署強調，商戶持牌人若因管有來自非食環署批准的屠房或未經批准來源的肉類，以供出售而被定罪，其牌照將會被撤銷。



不法集團經沙頭角中英街走私內地平價凍肉及食品到九龍城。（梁偉權攝）

海關表示，一直密切關注由內地走私冷凍肉類至香港的情況。海關近期利用大數據進行網絡偵查時，發現社交平台上出現不少廣告，聲稱可以從內地網購平價凍肉，並標榜「冷鏈直送」抵港。

凍肉混入熟食蒙混過關 「分層式派送」避偵查

針對有關情況，海關成立特別專隊展開專案調查。調查顯示，有走私集團涉嫌經沙頭角中英街將冷凍肉類由內地走私進入香港。為逃避海關偵查，走私集團除將凍肉混雜於熟食中，亦採取分層式派送機制：將凍肉及食品經中英街走私入境後，先利用貨車把貨物由沙頭角運送到油麻地的分貨點，再由不同貨車將貨物分發至區內街市肉檔及住宅。

人員檢獲約570公斤走私凍肉及500公斤海鮮熟食。（梁偉權攝）

海關隨後於11月3日採取執法行動，截查3輛負責派送貨物的客貨車，並在車上檢獲大批走私凍肉及食品。行動期間，海關人員發現其中一輛客貨車正將貨物送往九龍城區一個街市，遂於現場拘捕客貨車司機及涉案街市肉檔檔主。海關正調查相關凍肉是否作零售用途。

同時，海關發現另外兩輛客貨車分別將走私貨物運送到深水埗及大角咀的住宅單位，海關人員遂拘捕兩名客貨車司機及相關收貨人。行動中，海關共拘捕8男1女（23至58歲），並檢獲約570公斤走私凍肉及約500公斤其他食品，包括海鮮、熟食及蔬果等。

被捕9人中，包括一名涉嫌經中英街將貨物由內地攜帶入境的男子、一名負責由沙頭角將貨物運送至散貨點的貨車司機、3名負責分派貨物的客貨車司機、一名肉檔男檔主與兩男一女收貨人。所有被捕人目前獲准保釋候查。海關強調案件仍在調查中，不排除有更多涉案者被捕。

海關指，出售冷凍肉類的廣告常發放虛假資訊，例如聲稱提供「冷鏈直送」抵港服務並保證新鮮。（梁偉權攝）

走私肉售價低市價逾半 稱冷鏈直送實則無冷藏

海關有組織罪案調查科調查主任黃穎炘指，相關售賣凍肉的網上廣告有數個特點。首先：售價遠低於市場價格超過一半。以普通牛肉為例，網上售價約為每磅60至100港元，而香港本地市價則需約每磅150至200港元。

另外，該類網絡廣告常發放虛假資訊，例如聲稱提供「冷鏈直送」抵港服務並保證新鮮，藉此騙取顧客信任。然而海關發現，該批凍肉及食品在運送過程中並未存放於適當的冷凍設備內。現場照片顯示，走私貨物僅以普通發泡膠箱盛載，沒有任何冷凍設施；箱內用於保鮮的冰種早已融化，部分貨物甚至完全沒有放置冰種。

同時，走私集團採取的分層式派送機制大幅延長運輸時間。根據海關觀察，走私集團以此方式將貨物由沙頭角運抵市區，全程耗時超過4小時，衛生狀況成疑。

海關又指出，相關廣告使用虛假或經修圖處理的照片刊登於社交平台，藉此誤導消費者，例如盜用其他店舖的照片經修飾後貼出，試圖營造貨物源自正當渠道的假象。

走私貨物僅以普通發泡膠箱盛載，並無任何冷凍設施；箱內用於保鮮的冰種早已融化，部分貨物甚至完全沒有放置冰種。（梁偉權攝）

海關警告，此類來歷不明的食品及凍肉一旦流入市場，將對市民健康構成嚴峻風險。海關與相關社交平台已建立合作機制，目前已在社交平台協助下，將超過20個涉案帳戶及相關違規廣告下架。海關強調將繼續密切監察網上走私情況，採取打擊行動以保障公眾健康。

海關有組織罪案調查科調查主任黃穎炘（左）、食物環境衞生署衛生督察施榮駿（中）及鄭幗姿（右）交代案件。（梁偉權攝）

未獲食環批准進口肉類、家禽及蛋 最高可罰款$5萬囚6月

食物環境衞生署食物安全中心衞生督察施榮駿表示，為保障食物安全及基於公眾衛生考慮，野味、肉類、家禽及蛋類等高風險食物，均受現行進口條例及相關食物安全條例嚴格監管。

根據香港法例第60章《進出口條例》，每一個批次的肉類及家禽均須向食環署申請進口批准。此外，根據香港法例第132AK章《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》，任何人進口野味、肉類、家禽及蛋類至香港，必須附有來源地發牌當局簽發的衛生證明書，或獲食環署的進口批准。違例者一經定罪，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。

行動中檢獲的肉類、家禽及蛋類均未附有來源地當局簽發的衛生證明書，來源極具隱憂。此外，產品在運輸過程中亦可能因儲存不當（包括溫度控制及包裝欠佳等），導致細菌大量滋生，增加食物安全風險。

食物安全中心提醒餐飲及食品業界，切勿進口或售賣來歷不明的食物；消費者亦應光顧信譽良好、並領有食環署簽發相關食物業牌照或售賣許可證的合規商戶。同時，食物安全中心呼籲旅客及外遊返港的市民，切勿非法攜帶肉類或蛋類入境，以免觸犯法例。

海關有組織罪案調查科調查主任黃穎炘（左）、食物環境衞生署衛生督察施榮駿（中）及鄭幗姿（右）交代案件。（梁偉權攝）

食物環境衞生署九龍城區衛生組衛生督察鄭國姿表示，署方正積極就海關提供的資料進行深入調查，重點針對涉嫌管有或出售禁售肉類的行為。若有足夠證據，食環署將依法提出檢控。根據香港法例第132X章《食物業規例》，任何人管有來自非法來源的肉類以供出售，即屬違法，最高可被判罰款5萬港元及監禁6個月。此外，根據食環署對持牌食物業實施的違例記分制，持牌人若因管有來自非食環署批准的屠房或未經批准來源的肉類以供出售而被定罪，其牌照將會被撤銷。

根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列載貨單貨物即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬港元及監禁7年。另根據《進出口規例》，在無食環署進口許可證的情況下進口冷藏或冷凍肉類亦屬違法，一經定罪，最高同樣可被判罰款200萬港元及監禁7年。

海關提醒市民，如發現任何懷疑走私凍肉的資訊，可致電海關24小時熱線1828080，或透過舉報專用電郵帳戶（crime_report@customs.gov.hk）向海關舉報走私活動。