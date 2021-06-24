蘋果停刊│慈善基金受影響　受助病人恐斷藥　林正財呼籲伸援手

撰文： 朱雅霜 郭倩雯 最後更新日期： 2021-06-24 15:56

創刊26年的《蘋果日報》今（24日）凌晨落幕，集團旗下的「蘋果日報慈善基金」運作亦受影響。有區議員接獲患有前列腺癌伯伯求助指，過去3年一直接受「蘋果日報慈善基金」資助其標靶藥費，每月自費藥物開支約3萬元，基金通知他指「估計短期內無法再提供任何協助」。據知香港癌症基金會短時間內無法處理大量求助，伯伯擔心因經濟問題隨時斷藥。 行政會議成員林正財今日表示，「蘋果日報慈善基金」認為該批病者有需要接受幫助，「希望不同慈善基金都能挺身而出，幫助這批病者。」林又呼籲其他善長仁翁、慈善基金都能承接，繼續幫助病者。

葵青區議會議員周偉雄，昨（23日）接獲一名七旬患有前列腺癌街坊求助，指他過去3年一直接受「蘋果日報慈善基金」資助醫藥費，惟目前接獲蘋果基金訊息通知，稱職員已離職，「以現時集團的情況，暫估計短期內無法再提供任何協助」。該名街坊其後即時向香港癌症基金會求助，然而據知香港癌症基金會收到大量蘋果基金個案求助，短時間內無法全部處理。由於該街坊現時每月自費藥物開支3萬多元，6個月需逾18萬元，然而他為單身人士，無家人可以資助，令他擔心斷藥。

周得悉後，致電社會福利署為街坊尋求協助，但獲回應指現時機制未能提供支援，周唯有繼續尋找其他機構。周指出，由於不少病人使用的藥物不在醫管局藥物名冊，撒瑪利亞基金亦不資助，需要自費，基層人士根本無法負擔，遂向第三方求助，蘋果基金為其中之一，為現行社會福利未能涵蓋的部份作保底，除了醫療個案，例如過去曾有家暴個案，亦透過蘋果基金迅速得到生活資助。

蘋果基金無法動用款項 病人或面臨斷藥

據悉，蘋果基金部份董事為蘋果日報高層，行政費用包括職員薪酬均有蘋果日報承擔。上周四（17日）警方國安處拘捕的蘋果高層中，其中兩名負責為基金簽發撥款的董事，因此自上周四，基金帳戶雖然可以接收善款，但已無法動用款項，包括為個案支付醫藥費予醫管局。據知，蘋果基金何去何從，亦待周五管理層安排。萬一蘋果基金無法繼續運作，其他機構難以短時間接收及資助個案，部份病人很大機會面臨斷藥。

2019 年蘋果基金為225名病人共捐贈逾 1700 萬港元

1995年《蘋果日報》創刊，同年亦創辦「蘋果日報慈善基金」，為稅務局認可慈善機構。基金透過不同途徑接收市民捐款，以扶助弱勢社群，滿足社區需求及彌補現有公共服務的不足。翻查壹傳媒2019/20年度的年報，「香港蘋果日報慈善基金」在該年度為225名身患重疾需要即時或特別治療的受益人捐贈合共1768萬港元，基金旗下的「蘋果助學金計劃」亦為214名學生提供合共66萬港元的助學金。