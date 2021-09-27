水警殉職｜中港兩地聯手圍剿冷血走私集團　揪出殺警兇手

受疫情影響，本港海上走私猖獗，警方及海關打擊走私行動損兵折將，20個月內有3名關員及一名女警英勇殉職，震驚全港。消息稱，中港兩地執法部門決定重拳出擊，圍剿以亡命之徒為主的兇悍走私集團，揪出殺害水警及關員兇手，警方高層已下令「O記」追查案件，全力緝兇，掃蕩與走私活動有關的本港黑幫；廣東警方亦將展開代號「百日攻堅」反走私行動，以重火力、海陸空包抄大飛兵團。



私梟目無法紀，幾十艘大飛經常光天化日下來去自如，視香港執法部門如無物，多次撞擊前來追截的海關及水警快艇，令本港執法部門造成傷亡事故，繼去年1月，3名關員葬身大海後，女高級督察林婉儀亦告陣亡，令中港兩地執法部門大為震怒。

消息稱，中港兩地警方將聯手圍剿走私集團，本港警方策略是擒賊先擒王，打擊在幕後操控走私集團的本港黑幫，逼使他們交出當時駕大飛惡意拉撞向警方快艇的殺警兇手，同時內地警方全力配合香港部門執法，嚴打走私運貨的人士，截擊南下的快艇，務求連根拔起，不讓走私集團繼續為患香港。

據了解，廣東警方會繼續進行代號「百日攻堅」反走私行動，以雷霆萬鈞之勢剿滅走私集團，嚴打涉及走私的「三無」船舶，確保他們不敢跨境前往香港水域，「百日攻堅」行動以海陸空全方位展開，並以最強火力迎頭痛擊走私集團成員。

內地近日則流傳一段短片，拍攝日子是今年5月，地點是珠江沿岸一個名叫「東涌橋」沿海地方，片中展示內地公案反走私的打擊力度，三架公安直升機分頭追逐多艘超級大飛，船上人士拼命逃走，風馳電掣之際，海警快船加入圍捕，現場更傳槍聲，直升機向大飛射擊，多人中槍受傷。據了解，當日「百日攻堅」反私梟行動，共拘捕34人，扣查近百艘涉案船隻，重挫走私集團氣焰，亦顯示內地反走私的決心及實力。