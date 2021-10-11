水警殉職｜駕大飛走私凍肉撞翻水警艇　中港合作拘兩內地私梟

水警女高級督察林婉儀在上月（25日）反走私行動中墮海因公殉職，事隔兩週許，香港警方聯同廣東省公安廳及海事局追緝到肇事的大飛，並拘捕2名當日在艇上的疑兇，分別是31歲及35歲的內地男子，是一個大型跨國走私集團的成員。警方表示不排除會有更多人被捕，會調查他們背後的走私集團。



有組織罪案及三合會調查高級警司何振東，今午分別交代反走私行動及水警林婉儀殉案的調查進展。何振東指，水警遇襲當日（9月25日）正進行打擊海上走私及非法入境的任務。在約早上約8時25分時，有2艘水警艇在香港機場以西的海域一帶，發現一艘俗稱大飛，裝有6個舷外引擎的改裝快艇正高速向香港水域行駛，當時船上有2男子及一堆貨物。水警相信該大飛正進行走私活動，亮起藍燈包圍大飛。大飛無視警告向左高速轉向左邊，並蓄意撞向水警艇。水警艇被撞翻船，船上成員，包括林婉儀被撞落海，另一艘水警艇救回3成員上船，惟不見林婉儀蹤影，而肇事大飛亦往內地方向逃之夭夭。

（馮國良攝）

至獲悉林婉儀死訊後，經法醫初步調查後發現林婉儀遇溺死亡。香港警方聯合廣東省公安廳及海事局展開調查及情報交流。經過深入調查並掌握一部分證據後拘捕2名分別31歲及35歲的內地男子，他們疑為當日大飛上的走私份子。他們為一個大型跨國走私集團的成員，警方表示不排除更多人被捕，會調查背後集團。根據調查，肇事大飛撞向水警艇時水位置屬內地水域，事發時運送走私凍肉，大飛現在正扣留在內地。由於疑犯為內地人，警方指會根據既定機制，相關法律，亦會與保安局及律政師商討後決定如何處理。

女高級督察林婉儀的遺體於今早在大嶼山二澳海面被尋獲。