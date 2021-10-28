陳寶瑩稱社民連與民陣為不同組織　批警方做法滋擾　製造寒蟬效應

警方本年4月根據《社團條例》要求民間人權陣線（民陣）提交其成員、活動及資金等資料，並要求於今年5月5日或之前提交。據知民陣未有依時提交資料，警方今（28日）採取行動，搜查與民陣相關的4個地點，包括社民連位於長沙灣的總部。社民連主席陳寶瑩批評警方做法荒謬，因社民連與民陣是兩個不同的組織，社民連並沒有任何關於民陣的資料。



社民連主席陳寶瑩向在場記者表示，警察今早持法庭手令到社民連位於荔枝角泰昌工業大廈的總部，要求蒐集關於民陣的文件，理由是民陣並未根據條例依時提交2006年至今的資料，而社民連在2019年至2020年間，曾接收過民陣的資訊。

陳寶瑩強調，今早已向警方表明社民連與民陣是兩個不同的組織，社民連沒有任何關於民陣的資料。警方在社民連總部逗留約一個多小時，期間曾打開櫃桶、檢閱文件，但沒有開電腦搜證。搜查期間，陳寶瑩取出文件向警方展示，並說明屬社民連文件或法庭文件，而警方最終沒有帶走任何證物。

陳寶瑩續指，民陣最多有100幾個成員團體，不同團體均曾收到民陣的資訊，質疑警方為何只搜查社民連總部。陳批評警方做法荒謬及不合理，是對社民連及民間社會政治恐嚇，旨在製造寒蟬效應。而警方的搜屋行動亦造成滋擾，對此非常不滿。