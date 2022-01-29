葵涌邨疫情｜映葵、夏葵樓解封派「福袋」　居民興奮：好開心呀！

疫情嚴峻，重災區葵涌邨的確診及初步確診個案直逼400宗，三幢大廈先後被圍封，居民須禁足強檢。昨日（28日）早上，被禁足一周的逸葵樓居民率先「放監」；及至今日（29日）早上約6時45分開始，映葵樓及夏葵樓亦相繼解封，居民重獲自由，感到十分興奮，有人稱：「趕住出去呀！好開心呀！」



+ 4

早上6時許開始，當局已在映葵樓及夏葵樓對開，設立登記處供居民登記資料及領取「福袋」。約6時45分開始，當局准許居民離開大廈，有居民急不及待出外呼吸新鮮空氣。映葵樓居民馬先生興奮稱：「趕住出去呀！好開心呀！唉，好慘呀好悶呀，仲衰過坐監呀，要出去散心呀！」他又指不擔心有風險，「我又唔驚，與病毒共存好啲喇！」

任職地盤工的葉先生亦稱：「好興奮，釋放咁囉！未試過畀人困住咁多日！」他指被禁足期間，只是吃與睡、等三餐做檢測，又指暫時毋須上班，「知道係葵涌邨，都叫我停工14日先！」但因以日薪計算，他估計最少損失5,000至6,000元，幸自己有積穀防饑。他又指，政府派福袋只是「好過冇，其實冇乜感覺！」

+ 4

葵涌邨疫情上周開始爆發，其中逸葵樓最為嚴重，上周五（21日）最先被圍封，原本周三（26日）解禁，但禁足令延長兩日，及至昨日（28日）居民才「放監」，並獲發內有安記牌溏心鮑魚、鮑魚雞湯、花菇王及臘腸的「福袋」，總值約414元。但有居民認為圍封影響深遠，並非一個福袋可以補償。至於映葵樓及夏葵樓，分別於1月22日及24日被圍封，居民同樣苦不堪言。