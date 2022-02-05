興平樓解封｜居民批當局訊息混亂　派飯安排欠佳　晚餐變宵夜

本港第五波新冠肺炎疫情持續，屯門大興邨興平樓因出現多宗確診個案，政府於本周四（3日）晚開始圍封強檢，原定昨（4日）早7時完成行動，但最終決定將興平樓封區檢測的時限延長一日。幾經波折，今日（5日）上午9時，興平樓終於解封，居民陸續落樓出外，有人指當局訊息混亂，令人無所適從，亦有人批評職員延遲派飯，「晏晝（午餐）變晚餐，晚餐變宵夜」。



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今早8時許，興平樓仍未解封，有救護車到場安排大廈內的確診者到醫院治理。及至8時30分，有居民落樓查詢確實解封時間，惟職員僅要求居民返回住所，等候消息，期間有人一度鼓譟，而樓上亦有居民探頭出窗了解最新情況。直到上午9時，興平樓正式解封，居民終於可以出外。

許先生批評當局發放訊息混亂。（羅敏妍攝）

興平樓居民許先生表示，今日是假期後第一個上班日，故擔心無法外出。他批評當局發放訊息混亂，居民無法得知何時可以出門，「好多嘢要靠自己條邨嘅 WhatsApp group同telegram group先知」。許先生無奈指，今日曾向派發早餐的職員查詢大廈解封的時間，職員僅表示不知道；其後他於8時45分落樓再次查詢，「佢哋（職員）都話自己睇新聞囉」。

此外，許先生亦批評當局膳食安排亦不如理想，「晏就（午餐）變晚餐，晚餐變宵夜」，他指有些居民能夠準時收到食物，但部份居民卻到晚上11時才獲發飯盒，甚至有職員派漏飯盒。

陳先生形容當局今次的安排「過得去」，惟好多事件及資訊均沒有通知居民。（翁鈺輝攝）

居民陳先生表示大廈解封，心情良好，他指圍封強檢兩日，獲安排接受兩次檢測，他形容當局今次的安排「過得去」，惟好多事件及資訊均沒有通知居民。被圍封期間，他唯有在家中看電視。陳先生指，今日原本要上班，惟公司要求他提交圍封強檢兩日的證明，故需要向當局查詢。