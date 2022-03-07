8歲女童染疫後發燒昏迷不治　急症科醫生提照顧病童三大要點

本港疫情嚴峻，自上個月起兒童感染離世的個案不斷上升，今（7日）早再有一名快速測試呈陽性的8歲女童發燒昏迷，送院搶救不治。有急症科醫生指新型冠狀病毒Omicron 對幼兒的上呼吸道有較大影響，特別提到5歲以上小童要小心新冠病毒導致腦炎，可能出現發燒抽筋及昏迷的病徵，提議家長採取3大原則應對兒童感染，提防重症。



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根據醫管局資料，截至2月28日，累計1,939名17歲或以下確診兒童及青少年因為感染新冠病毒住院，其中781人為2歲或以下，佔約40%，比例最多。按年齡分布，3至4歲有247人；5至11歲兒童有545人；11至17歲則有366人。

醫生：幼兒氣管細 染疫對上呼吸道有大影響 要提防演變腦炎

急症科醫生彭繼茂今日（7日）接受《香港01》訪問時指出，比起成年人，新型冠狀病毒Omicron 對兒童的上呼吸道有較大影響，因為兒童（特別是3歲以下的幼兒）的氣管較細小，當氣管發炎腫脹時，上呼吸道收窄，呼吸時可能會發出類似咆哮的聲音，其實是一種上呼吸道炎症，兒童在吸氣時亦會表現困難，需立即求助。另一方面，5歲以上的兒童亦要小心新冠病毒導致腦炎，患上腦炎時會有發燒抽筋及昏迷的病徵，應及早求醫。

醫生對家長建議 最重要「肯食，肯玩，唔好發燒」

彭醫生提到，若兒童不幸染疫，家長應採取3大原則提防重症。最重要注意兒童「肯食，肯玩，唔好發燒」。確診兒童需「肯食」，若兒童不願吃喝，可能半天至一天便出現缺水症狀。「肯玩」即指注意兒童的精神狀況，若兒童表現神智不清，必須立即求醫。「唔好發燒」則指若有發燒症狀便要及時注意退燒，避免長期發燒，彭醫生建議可以用暖水幫兒童洗澡，用濕布抹身及進食退燒藥，注意不要穿太厚的衣物，定時測量體溫、留意有沒有出現紅疹，以及觀察其精神狀況。

彭醫生稱現時的新冠病毒對肺部影響比以往少，但染疫有機會導致多重器官受損，亦多 2.5 倍機會引發一型糖尿病。兒童若患有先天性疾病，會有較大機會引發重症，家長應留意兒童病歷。由於兒童對病毒的傳播性較強，他又建議家長接種疫苗，教導兒童正確的衛生知識，若非必要時避免外出。

↓↓西環8歲女童染疫後發燒昏迷不治↓↓

