張名雅囝囝確診後發高燒、冇胃口 提醒家長屋企要準備呢幾樣嘢

近日第五波疫情大爆發，不少家庭都有確診。星媽張名雅日前在Instagram 分享兩個囝囝確診的經驗，張名雅表示2個囝囝都均告確診，並出現發冷、疲累和無胃口的症狀，大仔Mario更發高燒到40度。張名雅提醒家長，要在家中準備幾樣物品以備不時之需，最重要是即使發現確診都不要太緊張。



前港姐冠軍張名雅婚後育有4歲和3歲兒子Mario與Milo，早前她在社交網透露兩個囝囝先後出現發燒、咳嗽及喉嚨痛等病徵，經過自我檢測後初步確診。大仔Mario最初感到疲累，其後再發高燒到40度，一直發冷、疲累、顫抖、圍住雙眼的皮膚發紅。而經過與醫生進行視像會診，休息吃藥後，兩兄弟第二日已經退燒，不過胃口較差。

張名雅（Carat）在Instagram上載一段長文，分享自己過去幾天的經歷，（IG/@caratcheung）

而張名雅亦出現喉嚨乾、常常乾咳、疲累、短暫記憶較差的狀況，不過未有發燒，和丈夫二人暫時檢測都呈陰性，醫生要求父母要小心保護好自己，不要被感染否則到時就無能力照顧好小朋友。張名雅提醒家長，應該在家準備一些快速測試，小朋友的高低燒藥，如發現有任何不妥便要戴兩個口罩，並進行自我檢測及自我隔離，以保護家人。張名雅亦補充，「檢測時候要留意有無好淺色好淺色嘅線，就算第二條線好淺色都係一個indication，要加倍留意，隔二十四小時再做多一次test。」亦提醒家長就算自己或孩子檢測後呈陽性，亦不要緊張，因為一緊張就會亂。

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張名雅亦表示因為兩個兒子年紀較小，亦有出現發燒病徵，因此沒有與小朋友分房睡。「其實分房瞓係為左預防被傳染。但我兩個仔一個三歲，一個四歲幾。佢地唔舒服發燒，我更加要喺佢地身邊。半夜我特別緊張，因為我怕我一唔小心瞓著咗，佢地發高燒我都唔識起身喂藥。所以我教埋鬧鐘，一夠鐘就幫佢地探溫度，喂食藥。醫生建議帶兩個口罩同眼鏡/面罩，因為OMICRON極高傳染性。」

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