家長開自救群組分享子女確診後由隔離到康復　盼以自身經驗幫家長

隨着第五波疫情個案數字及求診人數大增，公立醫院服務已超出負荷。有家長在Facebook開設「肺炎媽媽自救寶寶區」，讓有自身確診經驗的家長，分享自己及小朋友患病到康復經過，希望可為無助父母提供一份參考。

有家長回覆記者查詢時表示不想在天寒地凍的情況下帶發燒兒子在醫院外輪候，才無奈自行處理小朋友病發情況。



個案一：7個月大兒子

陳太育有7個月大兒子，回覆記者查詢時表示兒子在快速測試中結果呈陽性，持續發燒38.5度，她說:「小朋友發燒，但最高只係38.5度，佢喉嚨仔應該有少少唔舒服，最後我哋無去醫院，因為天氣太凍，留係屋企休息比較好，因為排政府醫院可能排2至3日都未必排到，所以自己留意住阿仔病情，佢2日後已經無再發燒，我哋一直拎唔到檢測用嘅便便樽，佢燒吓唔燒吓，但佢食得玩得瞓得，我都安心啲。」

陳太表示兒子昨晚(20日)體溫已回落至37.2度的正常狀態；不過家中同時有3位確診的成年人，均現發燒症狀，「大人吃了2日特效Panadol後，情況有好轉，有少許喉嚨痛同有痰。所以大家唔好太擔心，屋企要有藥，吸收維他命C增強抵抗力，好快會好返。我成日睇新聞嚇到半死，所以想分享下，等各位媽媽可以安心啲，大家要努力自救！」

她認為最重要的建議是：「如果BB有以下症狀，要即睇急症：抽筋，即成個人硬晒、出疹、完全無精神、唔食、唔玩、唔瞓。如果BB抽筋，要打側訓，唔好放嘢入口，亦都唔好按實佢，只要唔好撞親就可以，以上都係做護士嘅家人教我，希望幫到大家。」

🔼🔼🔼相關文章👉🏻👉🏻👉🏻照顧確診兒童發現呢八項症狀要即召救護車 微燒喉嚨痛建議咁做⋯👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

個案二：3個月大嬰兒到私院求診

陳先生有一名3個月大BB，他最想勸籲家長一旦發現BB確診時，不要太緊張，「我個Case去咗港安醫院睇醫生，新冠測試連拎藥費用約$2200。」港安醫院給陳先生的BB開了3種藥，陳先生說：「包括粉紅色『Paracetamol』 ，每4小時服1次，每日最多吃4次，是止痛退燒作用。另一隻是橙色『Brufen』 ，1日服3次作用為止痛退燒。另一隻是塞肛藥「Voltaren」，每8小時用一次。以上三隻藥可以同時間一齊用，藥劑部有教，而我餵奶前就比粉紅色Paracetamol先，餵完奶掃完風，隔一陣就餵埋橙色Brufen，因為天氣凍，無同BB沖涼降溫，怕沖涼抹身冷親BB，藥我都唔敢一次過用晒3種，怕BB受唔住。」

爸爸媽媽同感染

陳先生及家人日以繼夜照顧、留意著BB情況，除了餵藥，他們還有用這個：「用大概6-7張退熱貼，一直抱住BB幫佢保暖，大約不用1日，BB已經退燒，最後共餵了2次粉紅色『Paracetamol』及2次橙色『Brufen』，一次塞肛藥都未用過，BB休息多1日已經開始整古做怪，以上已經係四日前發生既事，到現在都暫無大礙。」

隨後，陳先生的太太疑似確診，並於流動檢測站進行檢測，惟等了4天仍無收到任何報告，陳先生說:「BB係媽媽有症狀出現當晚開始發燒，翌日下午已到私家應診，同日確診，好在屋企之前有母嬰健康院打針後比既退燒藥頂住。我係密切接觸者，keep住驗顯示唔中，現全家自我居家隔離。而BB確診後已通知衛生署接手，但一直都無人跟進，希望以上經歷可以畀各位爸爸媽媽參考，只代表個人立場，如果BB係有危險情況發生，建議各位去先去私院一轉搵醫生接手睇咗先，最後祝各位爸爸媽媽同寶寶可以平平安安捱過呢一疫。」

🔼🔼🔼除咗必理痛，仲有咩藥可以買定看門口?即睇👉🏻👉🏻👉🏻長搶購兒童必理痛多處售罄 藥劑師：可以買呢種藥物👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

個案三：3歲兒子高燒浸浴降溫

鄒小姐的3歲10個月兒子2月18日在家中首先發燒，也是他們一家四口第一個開始發病的成員。她回覆記者查詢時表示:「兒子朝早7點幾起身時，話喉嚨痛想飲水，同佢探熱有38.3度，於是即刻餵佢食退燒藥，中午時體溫上到39度，用快速測試同佢驗，結果好快已出現兩條線即陽性。我同丈夫婦二人就一條線陰性，但當晚已經開始出現病徵。直到發病至今第三日（20日），期間有食特強必理痛，但對我哋三個大人作用不大，食咗都係無退燒，喉嚨繼續痛，周身持續劇痛。」

不想增醫護壓力

鄒小姐解釋沒到急症室原因：「因為情況算穩定唔嚴重，無謂增加醫護人員工作，早前見有跡象第五波時，已經去診所配定晒平安藥備用。」鄒小姐用以下方法令自己及家人病情好轉，她說:「轉咗食特強幸福傷風咳素後有明顯好轉，每日食膳全維他命加益生菌，而小朋友食維多C咀嚼片、魚肝油、益生菌。」

🔼🔼🔼相關文章👉🏻👉🏻👉🏻兒童確診要留意有冇發燒流鼻水外 兒科醫生建議家長留意眼同呢度⋯👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

高燒時物理降溫

當兒子高燒不退時，鄒小姐安排他用暖水浸浴降溫，「呢個係最快、最溫和嘅物理降溫，我仔試過上到39. 6度出現手軟腳軟、嘔、反應遲緩，我即刻同佢浸浴降溫，好快就精神返。」

發病堅持這樣做

鄒小姐建議大家在病發時要：「準備定脈搏血氧機方便觀察住小朋友，會安心好多；餐具同抹手布改用即棄，可減少病毒留低；枕頭包毛巾或紗巾要每日更換；如有UV機可每日消毒。就算周身痛，都要隔幾個鐘迫自己郁下行下唔好淨係瞓覺，等血液循環好啲，快啲代謝晒唔好嘅細胞同病菌；再加寶礦力溝水飲，補充電解質，如飲水太多會流失電解質會引至頭痛作嘔。」

舒緩喉嚨痛飲呢樣

在飲食方面鄒小姐有以下建議:「可以煲陳皮、甘草、南北杏、淮山、無花果茶舒緩，如果咳嗽嚴重就唔好落無花果；食通粉會好過食粥，減少胃氣脹問題。如果未有咳時，可沖麥盧卡蜜糖檸檬水幫助舒緩喉嚨痛，有咳之後唔好食甜嘢，包括水果。就算全部家人確診，進食時都要分開用餐時間及地方；如果小朋友食嘢飲水時，放定嘔吐袋或桶喺隔離。」

家居清潔方便，鄒小姐建議說:「廁所水箱放漂白水消毒丸，保持住1：49漂水清潔，1至2個鐘就要換一次口罩。幸好小朋友昨日(20日)退晒燒後已經好精神，希望我嘅經驗可以幫到大家少少手。」

個案四：2歲半兒子公立醫院帳篷坐

洪小姐的2歲半兒子於2月16日夜晚發燒，她立即餵兒子吃家中備用的退燒藥，直到翌日早上兒子仍然發燒，體溫徘徊在38.5至39度左右，「當日想帶佢睇醫生，但所有診所都唔收發燒病人，有間話要自己做左快測陰性先可以睇。丈夫即刻出去買檢測包，阿仔一驗已經兩條線（陽性），我同先生仲係一條線無事，但我哋發覺退燒藥原來就快到期，又唔知點算好，唯有開始周圍打電話問邊到有得睇。當時防疫的士又未開始，我地都唔敢坐車連累人，睇確診嘅診所又話要有編號先可以預約，最後我地唯有打電話去附近嘅公立醫院，佢話可以睇但係要等1-2個鐘。於是我即刻孭住小朋友行去醫院，登記完之後，簡單磅重、探熱就叫我哋係去出面帳篷坐喺度等，中間有姑娘幫手聽下呼吸同睇喉嚨，有打電話畀爸爸問情況。因為仔仔情況都唔算嚴重，最後只係安排撩鼻檢測同畀一支退燒藥就叫我哋返屋企等衞生署消息，返到屋企再量體溫，唔知係咪吹完風竟然阿仔退咗燒，但一到傍晚又發燒，我就keep住餵佢食藥，用退熱貼，幫佢沖涼，凌晨時都照叫醒佢食藥。」

直到 2月18日，洪小姐兒子終於退燒，「退燒後，佢仲好精神，只係胃口差，但食到嘢、飲到奶，我哋一直keep住叫佢飲水。」

🔼🔼🔼相關文章👉🏻👉🏻👉🏻網上睇醫生｜5大線上應診平台設兒童專科 求診後由專人速遞藥物⋯👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

爸爸媽媽陸續有病徵

但此時，洪小姐自己開始感覺不適，「我喉嚨唔舒服、頭痛、四肢無力、手軟腳軟、發冷、冇食慾，用快速測試一驗，見到淺淺第二條線就出現，爸爸仲係一條線，我就開始食必理痛，盡量休息，成個人好攰咩都做唔到，不停覺得自己好凍，但已經蓋被、著好多衫。」

直到2月19日，洪小姐開始發燒至39度多，「我一夠鐘就食必理痛同退燒藥，個人都係冇力又冇精神，但已經唔再發冷，感覺好似好啲。凌晨到爸爸好頭痛，都feel到中埋。2月20日到爸爸淺淺兩條線（陽性），仲發燒，都係靠食必理痛撐住。但我已經退燒，個人精神啲，不過開始作嘔作悶，嘔到個口好苦仲有少少血絲，但屋企冇任何止嘔藥物，唯有自己頂住。呢段時間我個仔仲精神過我哋兩個大人，而我哋唯有邊個情況好啲就邊個睇住個仔，輪流休息，盡量個仔一瞓，大人跟住瞓，慢慢每日都好點。」

捱過頭2-3日就好

洪小姐建議說：「我哋一家三口都係靠必理痛同退燒藥，中間飲過一兩次維他命C。好彩個仔退燒快，大人辛苦啲都唔怕，捱過去就係。最重要物資有退燒藥、必理痛、退熱貼、探熱針、寶礦力（我係咁嘔，極後悔冇入定貨）、快速測試包(基本上中晒唔使日日驗，唔會咁快轉陰性）。」