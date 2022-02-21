3歲以下採集大便樣本測檢 一文睇清樣本瓶7個派發點及採樣步驟

目前大家熟悉的深喉唾液、鼻腔和咽喉合併拭子樣本和鼻咽樣本等呼吸道樣本較適合用作在三歲或以上人士。三歲以下兒童和不適合於呼吸道採樣的人士，可以考慮採集大便樣本，而衞生署糞便樣本瓶派發點目前只有７個，家長一定要留意及用正確方法採樣。



大便樣本必須於24小時內送交

目前衞生署設有7個2019冠狀病毒病毒測試的糞便樣本瓶派發點，家長收集好樣本後，可在此網站尋找一個鄰近的收集點呈交樣本。家長要謹記，採集大便樣本後，必須於24小時內送交樣本到指定樣本收集箱。

家長除了可透過家人或親友將樣本於收集當日交回選定的樣本收集點外，亦可使用收費的上門收取樣本服務將樣本交回。

上門收取樣本的服務需先經預約安排（包括網上付款要求）。基於服務限額及其他因素，提供服務的公司在指定日子或只可提供有限度服務。為免延誤遞交樣本，請及早聯絡相關公司。

收費上門收取樣本服務：

GOGOVAN（查詢電話： 5681 4989）

Pickupp（查詢電郵： hk@pickupp.io）

Toby（查詢電話： 3703 3250）



採樣步驟

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