泰達幣綁架案｜7人潛逃內地被公安拘捕　今遣返香港交警方扣查

去年11月本港發生「泰達幣」綁架案，一名39歲男子應約買家交易泰達幣，其後被帶到九龍一工業大廈單位交收，詎料假扮買家者竟糾黨進行綁架行動，襲擊及禁錮事主，並要求事主家屬交出3000萬元贖金。警方經調查後，在大埔南坑村一間鐵皮屋救出事主，事後一共拘捕13名男女，惟案中主腦及多名綁匪已潛逃內地。

據了解，警方與廣東省公安廳合作調查，通緝潛逃犯人。內地公安近日拘捕7人，包括主腦。被捕7人將於今日（25日）下午由內地公安遣送回港，交予警方扣查。



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今日下午2時許，內地當局將7名疑犯遣返香港，警方安排私家車將七人接往天水圍警署扣留調查，警署停車場有多名軍裝警員戒備，高位亦有警員監察整個過程。7名疑犯蒙黑色頭套，身穿白色保護衣，下車後由多名探員押入警署。

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綁架案發生於去年11月份，警方指於11月9日接獲一名39歲男子的家屬報案，指事主於11月6日與人相約在牛頭角區交收虛擬貨幣期間，懷疑被人綁架，並以武器襲擊。疑犯曾要求事主家屬交出3,000萬元贖金。西九龍總區重案組人員於11月10日接手調查案件。經深入調查及情報分析後，人員於11月12日至14日分別在大埔區、上水區、長沙灣區及觀塘區拘捕多人，涉嫌「綁架」及「串謀綁架」。人員亦於12日救出受傷的事主，他清醒被送往醫院治理。直至目前為止，本案一共有13人被捕。