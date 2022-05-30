旺角謀殺｜3刀手圖坐大飛潛逃內地　遇警截查欲逃走　涉謀殺被捕

上周五（27日）旺角砵蘭街謀殺案，一對情侶到釣魚機賭檔欲追數期間，46歲男友遭群煞以刀斬死，59歲女友則被扑暈。消息指，今日（30日）晚上，警方在屯門龍門路巡邏期間，發現一輛可疑貨Van往龍鼓灘方向駛去，遂上前截查，軍裝人員打開車尾箱檢查，匿藏在貨Van車廂的3名男乘客企圖逃走，人員隨即將他們制服，經調查後懷疑他們是上述謀殺案中的刀手，即場以涉嫌「謀殺」將他們拘捕；而貨Van司機相信未牽涉於謀殺案中，涉嫌「協助罪犯」被捕。警方不排除有人準備漏夜乘快艇偷渡往內地。案件至今共拘捕10人。消息稱，警方仍在追緝3男1女，當中包括案中關鍵人物「白粉麗」及其男朋友，據悉其男友有份施襲；同時追緝2名當日身處現場的男子。



事發於上周五（27日）凌晨零時許，姓張男死者偕同姓女傷者前往砵蘭街299號一個賭博場所，因金錢問題與兩名兇徒發生爭執，其中一名兇徒用電話召集同黨到場幫手。幾分鐘後，另外8名兇徒分乘兩輛私家車到達現場，進入上址後，向兩人用刀及硬物施襲。女傷者其後報警，救護員將他們送院治理，男死者不幸身中多刀，於凌晨1時47分被證實死亡。

探員於事發幾小時後，在旺角一單位內以涉嫌「謀殺」，拘捕1名37歲主要男兇徒，並於同日下午及晚上，分別在深水埗、機場、旺角區，再拘捕多2男2女（年齡介乎20至34歲），當中3人涉謀殺罪，其餘1名女子罪名為協助罪犯。至前日（28日）在旺角區內拘捕多1名34歲男兇徒。

+ 5

警方表示，昨日（29日）暫控3男1女，年齡介乎20至37歲，合共一項謀殺罪，以及暫控另外一名30歲男子一項串謀意圖傷人罪。案件於今晨在九龍城裁判法院提堂。其餘一名涉嫌協助罪犯被捕的34歲女子，已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。