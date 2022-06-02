網上刷單員陷阱｜再有4人中計　共失逾84萬元

近月警方接獲多個報案指，事主墮網上刷單員陷阱。昨日（2日）警方接獲4人報案指，事主回應陌生人發出的招聘信息，充當刷單員於購物平台，以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金，案中事主均過數至不同帳戶，騙徒之後失聯。4名受害者損失逾84.5萬元，最大損失為43萬元。據了解，連同上述4宗案件，警方已於5日之內接獲12宗同類案件。



警方表示，於昨日（6月1日）接獲一名20歲姓梁女子、及一名32歲非華裔女子報案，指早前回應陌生人發出的招聘信息、或社交平台求職群組內的招聘廣告，透過充當刷單員於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙。初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放佣金以獲取信任，受害人遂按指示，過數至對方指定的不同帳戶以作平台購物之用。兩名受害人合共損失約4.5萬元。兩宗案件均列作「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。



此外，警方昨日（1日）晚上約9時20分，接獲一名21歲女子報案，指早前回應陌生人發出的社交平台求職群組內的招聘廣告，透過充當網上買家於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金，惟受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙。初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放佣金以獲取信任，受害人遂按指示分別15次將約37萬存入至對方指定的5個帳戶以作平台購物之用。案件列「以欺騙手段取得財產」，同樣交由油尖警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。

43歲男充網上刷單員 損失43萬元

另外警方昨日（1日）晚上11時30分接獲一名43歲姓潘男子報案，指早前回應一社交平台求職群組內由陌生人發出的招聘廣告，透過充當網上刷單員在購物平台以點擊購物，推高商家名氣，從而賺取佣金。事主遂按指示將43萬元存入至、對方指定的6個帳戶以作平台購物之用，其後與對方失去聯絡，懷疑受騙，遂報警求助。案件中，事主共損失43萬元。經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由九龍城警區刑事調查隊第5隊跟進，暫未有人被捕。

警方提醒市民，指騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。