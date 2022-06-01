5日8宗網上刷單員騙案　34歲男先獲發放4萬佣金　後被騙14萬

「網上刷單員」騙局停不了！警方今日（1日）下午約2時接獲一名34歲姓謝男子報案，指早前透過陌生人發出的招聘信息應徵一網上平台的刷單員，並按指示在該購物平台以點擊購物提高商家名氣以賺取佣金。

初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放4萬元佣金以獲取信任，受害人遂按指示分別18次把14萬元存入至對方指定的七個帳戶以作平台購物之用。惟當受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。案中涉及損失的金額共約10萬元。

經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。



案件交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進。（資料圖片）

警方提醒市民切勿胡亂相信透過網上或電話結交的陌生人，遇到有人以任何理由去索取金錢或利誘他人作出投資，務必要核實對方身份。如果有任何懷疑，可致電警方「防騙易」24小時熱線18222。