5日8宗網上刷單員騙案 34歲男先獲發放4萬佣金 後被騙14萬
撰文：凌逸德
出版：更新：
「網上刷單員」騙局停不了！警方今日（1日）下午約2時接獲一名34歲姓謝男子報案，指早前透過陌生人發出的招聘信息應徵一網上平台的刷單員，並按指示在該購物平台以點擊購物提高商家名氣以賺取佣金。
初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放4萬元佣金以獲取信任，受害人遂按指示分別18次把14萬元存入至對方指定的七個帳戶以作平台購物之用。惟當受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。案中涉及損失的金額共約10萬元。
經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。
警方提醒市民切勿胡亂相信透過網上或電話結交的陌生人，遇到有人以任何理由去索取金錢或利誘他人作出投資，務必要核實對方身份。如果有任何懷疑，可致電警方「防騙易」24小時熱線18222。
再有人墮「網上刷單員」求職騙局 19歲青年失3萬元再有市民墮「網上刷單員」騙案 41歲女失逾$10萬報警4日5宗「刷單」求職騙局再增受害人 21歲仔失$13萬求職「刷單賺佣」騙案創新高6招呃人入局 25個假求職平台公開「網上刷單員」招聘騙案再增受害人 3日4宗失款逾$152萬3日3宗「網上刷單員」招聘騙案 3男女失逾145萬元2日2宗「網上食評刷單員」騙案 訛稱可賺佣金 兩男失逾$48萬求職騙局｜社交平台廣告招「網上刷單員」 三男女失逾70萬元騙徒短訊推廣「網上刷單員」 26歲女受騙轉賬保證金失28萬小心！港媽慘墮求職騙局失$1.2萬 警世文詳述「刷單點讚」危險位收招聘「刷單員」詐騙訊息 港男反詐騙淨賺$200 網民爆笑讚天才多人墮騙案失3千萬 女護士應徵「刷單員」失$95萬 兩地警拘41人首兩月錄85宗求職騙案 少女應聘「刷單員」賺不到佣金反被騙73萬刷單賺佣騙案│68人失758萬元 會計虧空公款200萬刷單 6騙徒落網求職騙案│騙徒招刷單打手賺佣金 27人被呃140萬 警拉5人