網上刷單員騙案｜28歲女中招　失1.3萬元

再有市民誤墮「網上刷單員」騙案失財。警方昨（18日）晚接獲一名28歲的女事主報案，指自己懷疑被上述手法所騙，損失約1.3萬元，經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。



本週六 （18日）晚上約10時，警方接獲一名28歲本地女子報案，指早前透過陌生人發出的招聘信息應徵一網上平台的刷單員，並按指示在該購物平台以點擊購物提高商家名氣以賺取佣金。

初步調查顯示，騙徒初時曾向受害人發放700元佣金以獲取信任，受害人遂按指示分別6次把1.3萬元存入至對方指定的三個帳戶以作平台購物之用。惟當受害人其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，遂報案。案中涉及損失的金額共約1.3萬元。

警方再次提醒，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。