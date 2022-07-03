暹芭風球｜飛服隊奇蹟救援　狂風惡浪穿越風車陣　死亡邊緣救3人

內地工程船遇強風巨浪斷開兩截沉沒，約30船員棄船逃生，在驚濤駭浪中亟待救援，政府飛行服務隊空群而出，直闖颱風「暹芭」風眼附近，不單與惡劣天氣搏鬥，更要繞過如同「梅花樁」的巨型風車陣。隊員與時間競賽，猶如電影《壯志凌雲（Top Gun）》劇情，完成奇蹟般的任務，直升機在狂風暴雨中盤旋，隊員在嚴重傾側的船身利用雙腳夾實欄杆穩定身軀，更一次過把兩名船員吊上直升機，最終成功救回3人性命，有隊員坦言當時不斷被巨浪拍打的船員命懸一線，激發他們爭分奪秒：「唔想喺我眼前救唔番」。



葬身怒海的工程船「福景001」，在香港西南面約160海里（大約300公里）的斷開兩截，約30名船員棄船逃生，20多人被大浪捲走，至今生死未卜，政府飛行服務隊今（3日）再派員擴大搜救範圍。

沉船現場為風力發電場，海面佈滿高聳入雲的逾百支巨型風車，風車高度由水面至頂部約為500至600英呎，導致飛機難以低飛，被迫繞過障礙物，或者飛上高空，但颱風吹襲，橫風橫雨，雲層偏低，高飛同樣有問題，政府飛行服務隊定翼機機長梁敏超形容：「好似入咗一間好多煙霧嘅房一樣」，他是最先抵達現場隊員，負責鎖定沉船位置，給予隨後而至的直升機隊員更多資料，得以盡快展開搜救。

工程船斷開兩截，在巨浪中漂浮。（政府飛行服務隊提供）

第一架抵達的直升機機長李嘉榮憶述，他根據定翼機提供的資訊找到肇事工程船，發現船員受驚，一度匿藏在船倉內，其後他們發出訊號燈，隊員才確定還有生還者，馬上準備救人。

垂落半截船身救人的三級空勤主任司徒志鵬表示，由於船身一分為二，嚴重傾側，傾斜達50、60度，3名船員搏命握實船橋欄杆，巨浪滔滔，不停拍打3人身上，3人多次遭大浪蓋過，數秒不見身影，他說：「如果體力不支，隨時滑落海中」。

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司徒志鵬爭分奪秒，第一個垂落船身，因傾側的甲板上難以平衡，他臨危不亂雙腳夾實杆欄借力，並即場作風評估，決定一次過將兩船員吊上直升機，然後再將另一船員救起，他表示，由於環境太過惡劣，船員命懸一線隨時失救，「唔想喺我眼前救唔番」，於是用最快方法救人。

飛行服務隊總監胡偉雄指出，今次事故是政府飛行服務隊有史以來第一次出動所有飛機及機組人員搜救，即使隊員放假也急召回來幫手，截至今早(3日)，共出動6架次H175直升機、3架次挑戰者605定翼機，18人次機師及18人次空勤主任。

胡又說，昨晨7時許接海事處通知，有工程船發生事故並發出棄船指令，但當時颱風導致香港天氣極差，工程船在風眼附近，機組人員及行動組分秒必爭安排工作，例如調動定翼機及直升機配合大型搜救，行動組與海事處配合廣東海事救援中心協調救援，安排附近如湛江市及海口市等周邊機場，為飛機降落及加油。

一名相信是船員的男子坐輪椅被推入急症室病房，有警員在房內調查，據悉因是內地船員故手續較複雜。（梁偉權攝）

由於仍然有船員失蹤，目前搜索行動仍然繼續。胡偉雄表示，會一直與香港海事救援中心保持密切聯絡，不斷派出機隊進行搜救。至於搜救行動是否樂觀，可否尋回失蹤般員？胡偉雄不諱言，雖然現時風暴已過，涉事現場海面回復平靜，若失蹤船員有穿着救生衣，相信被尋獲的機會較大，但暫時不會作出負面揣測，會用盡每分人力資源及時間找尋生還者。

此外，保安局局長鄧炳強今日亦到政府飛行服務隊總部，探訪參與救援行動的人員，感謝他們在惡劣天氣環境下，冒着生命危險，參與救援行動，英勇非凡，表現卓越 。