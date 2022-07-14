01消息│曾志健潛逃案　警方國安處調查YouTube頻道「升旗易得道」

2019年反修例事件中，4名被通緝的男子包括中槍的中五生曾志健(健仔)、馮清華、王愷銘及黃姓少年，昨日（13日）凌晨在北潭涌巴士總站被警方拘捕，有人其後向警方表示當時擬往黃石碼頭乘快艇前往台灣。警方國安處今（14日）午公布案情時透露，有網上頻道接觸及慫恿正等候審訊的人士棄保潛逃及協助藏匿，警方拘捕34歲姓葉男貨倉管理員，涉嫌協助罪犯罪。

《香港01》獲悉，警方正調查YouTube頻道「升旗易得道」，懷疑與事件有關，而涉案的眾籌網站為Patreon，只有訂閱者才能瀏覽到相關內容。《香港01》已透過電郵、手機通訊軟件等不同途徑，向「升旗易得道」查詢，暫時未獲回應。



國安處高級警司李桂華表示，警方調查發現2020年起，有網上頻道成員遊說及慫恿正等候審訊的人士棄保潛逃離開香港，惟需要繳交一定費用。李桂華在記者會上未有透露涉案頻道的名稱，僅指目標人物接近10人，但相關人士已離開香港，部分人前往英國。而相關人士離開香港後，仍要求曾志健等4人拍攝短片講述慘況，以此眾籌生活費，但款項卻未有落到4人手上。

被告曾志健。(余俊亮攝)

李桂華續指，短片內容主要分幾部份，首先是4人手持護照介紹自己，然後講述自己生活困苦，希望大家協助籌錢，更鞠躬多謝大家幫忙。李桂華形容片段屬典型要求別人支援的情況，李續指短片並非在公開播放，要在特別渠道才可看到，故外界無法得知內容。

曾志健被捕的消息傳出後，「升旗易得道」今日發布一條影片談及相關事件，內容大意指曾志健早前宣布已經流亡，實為「擾敵」之計。（YouTube截圖）

「升旗易得道」前年12月曾上載有關曾志健流亡影片

消息指，警方國安處調查的YouTube頻道為「升旗易得道」，懷疑與案件有關。記者翻查「升旗易得道」的頻道，發現該頻道於2020年12月23日曾上載一條有關曾志健流亡的影片，當中兩名主持人透露：「幫助過好多唔同嘅手足，其中健仔亦都有透過某啲組織聯絡我哋，咁我哋都有提供協助。」

「升旗易得道」前年12月曾上載有關曾志健流亡影片。（Youtube影片截圖）

曾志健被捕的消息傳出後，「升旗易得道」今日發布一條影片談及相關事件，內容大意指曾志健早前宣布已經流亡，實為「擾敵」之計，因香港政府封鎖嚴密，曾志健仍一直尋求離開香港的方法。「升旗易得道」形容今次曾志健等4人被捕是「12港人翻版」，並指現時已無船隻會再協助港人潛逃台灣。

翻查資料，「升旗易得道」自稱為新聞媒體，其YouTube 頻道最早於2015年成立，影片內容多涉及時事、財經、娛樂及賽馬等資訊。據知總部曾設在香港，現時已轉往英國。《香港01》已就事件向「升旗易得道」查詢，暫時未獲回應。