警搗詐騙集團拘10人　檢值3.8萬元懷疑毒品

新界北總區刑事部人員經深入調查及情報分析，鎖定一個懷疑詐騙集團後，本周一至二（8日至9日）展開代號「極戰」（TOPFIGHT）的拘捕行動，在全港多區拘捕5名男子、2名女子、2名非華裔男子及1名非華裔女子，年齡介乎18至55歲，涉嫌「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）。

警方指，該集團涉嫌與2021年11月至今年6月期間發生的約10宗騙案有關，涉及款項約110萬元，相信騙徒冒充商戶與客人作虛假交易，從而騙取客戶將金錢存入傀儡戶口。



行動中，人員突擊搜查詐騙集團租用作運作中心的一旺角區酒店房間，檢獲多張銀行卡及電話卡、約56克懷疑「冰」毒、一批毒品包裝工具及吸食工具。3名懷疑詐騙集團成員、1名27歲非華裔男子和1名33歲非華裔女子涉嫌「販毒」被捕。行動中檢獲懷疑毒品市值約38000元。

6名涉嫌洗黑錢的被補男女已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到，其餘被捕人現正被扣留調查。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。

警方重申，串謀詐騙及「洗黑錢」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。警方亦提醒市民，切勿借出、租出或出售戶口（包括銀行、證券及儲值支付工具戶口等）予他人，戶口一旦被用作非法用途，戶口持有人可能已干犯「洗黑錢」罪。市民如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢。