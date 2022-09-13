安達臣道冧天秤｜潘浩鈺為九龍工業學校畢業生　校友會呼籲捐助

秀茂坪安達臣道房協地盤3死6傷工業意外，最年輕22歲死者、工程師助理潘浩鈺，是深水埗九龍工業學校畢業生，校友會對他不幸離世深表哀痛，呼籲校友踴躍捐助，協助潘媽媽度過難關。



校友會的發文提到：「潘浩鈺來自基層家庭，在校時好學上進，並積極參與課外活動，曾任創新科技學會會長，亦獲得校外科技比賽獎項，2019年中六畢業。」

死者潘浩鈺。（fb：「九龍工業學校校友會」）

據悉，潘浩鈺與患有抑鬱症的母親居住劏房11年，數年前才獲派公屋，開始過上安穩生活，潘為人顧家孝順，踏入社會工作僅數個月，就報讀自資學士課程進修增值，潘媽媽以為捱大愛兒，會迎來好日子，殊料天意弄人，日前在富山殮房認屍後哭成淚人：「我食唔落，瞓唔着，你叫我點捱，你哋畀返個仔我」，見者心酸。

潘母認屍後激動不已。（資料圖片）

九龍工業學校創立於1961年9月11日，校友名人輩出，包括銀行大班鄭海泉、剛逝世的前保安局長李少光、香港立法局議員吳明欽及前立法會議員郭家麒等。

九龍工業學校校友會全文:

驚悉本月七日安達臣道地盤天秤意外中死者之一潘浩鈺為九龍工業學校畢業生，校友會仝人十分哀痛，並向浩鈺母親及家人致以深切慰問。

浩鈺來自基層家庭，在校時好學上進，並積極參與課外活動，曾任創新科技學會會長，亦獲得校外科技比賽獎項，2019年中六畢業。他於涉事地盤任職工程師助理，事發後送往醫院搶救，可惜不治，終年22歲。

為協助潘家度過難關，校友會呼籲校友踴躍捐助。捐款請於九月十六日(星期五)或之前存入基金會匯豐銀行户口，號碼：614-035012-838 (KTSAA Foundation Limited)，註明捐款潘浩钰家人。校友會基金會收集捐款後，盡快轉交潘家，懇請校友大力支持。

校友會在此向大家澄清，所代收到的捐款將全數轉交潘同學家屬，並請其簽收確認收款，校友會基金會不會扣除和收取任何費用。

九龍工業學校校友會 謹啟