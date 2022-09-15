打鼓嶺謀殺案｜兩名男子被暫控「謀殺」罪　周五上午提堂

警方表示，正調查在打鼓嶺發生的一宗謀殺案，案中一名51歲男子死亡。警方9月5日接獲一名女子報案，指與其51歲丈夫失去聯絡。人員經調查後，昨日（9月14日）在上水拘捕兩名分別64及29歲男子，他們涉嫌與該名51歲男子的失蹤案件有關。警方今日（9月15日）發現該名51歲男子，倒臥在打鼓嶺坪原路附近山邊，他胸口受傷，現場被證實死亡。初步調查顯示，兩名被捕男子懷疑以利器襲擊死者。兩名被捕男子將被暫控合共一項「謀殺」罪，案件將於明日（9月16日，星期五）下午在粉嶺裁判法院提堂。警方稍後將安排為死者進行驗屍以確定其死因。警方續指，新界北總區重案組正積極調查該宗案件。警方不排除稍後有更多人被捕。



男疑犯下午被押返粉嶺聯和墟一間餐廳案情重組。（梁偉權攝）

警方亦在其facebook專頁呼籲，任何人如目擊事發經過或有任何與案有關的消息，請儘快致電 3661 3366 與新界北總區重案組第2B隊聯絡。警方於專頁上指出，於上週一（9月5日）接獲一名女士報案，指其51歲丈夫於當日午膳後失去聯絡。其後，她收到不明來歷人士的電話及短訊，聲稱其丈夫在他們的手上，要求她代丈夫償還360萬債務。

警方高度關注事件，經深入調查後，新界北總區重案組昨日（9月14日）於粉嶺聯和墟拘捕兩名男子(年齡分別為29及64歲)，並鎖定受害人遇害地點。警方於今日（9月15日）在打鼓嶺坪原路近關帝廟對開約30米山邊草叢挖出受害人屍體。警方相信受害人生前捲入債務糾紛，會繼續進行調查，不排除採取進一步行動。