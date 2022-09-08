陳朗昇被捕︱外國記者會籲警保持透明度　外交公署批伺機攻擊港府

身兼記協主席的網媒副採主陳朗昇，昨日（7日）前往採訪途中遇警截查，被指不合作遭警方以「妨礙警務人員執行職務」及「在公眾地方行為不檢」拘捕，扣留逾11小時後，深夜獲准保釋。香港外國記者會表示關注，正密切留意事件，強烈呼籲當局處理案件時保持透明度，認為在國際關注香港新聞自由的背景下尤為重要。

外交部駐港公署批評外國記者會及西方反華政客，污衊抹黑警方依法採取的行動，妄圖干預香港法治，公署表示強烈不滿和堅決反對。



外國記者會的聲明指，陳朗昇是香港新聞界重要的領袖，政府一直對外重申，受《基本法》保障的新聞自由及言論自由並不受威脅，該會支持所有記者的採訪權利，不應受到騷擾及拘捕的恐懼。

FCC支持記者免受騷擾 公署：記者非特赦令

外交部駐港公署表示，香港是法治社會，違法必究，強調記者身份「不是為所欲為、逍遙法外的特赦令」，認為有關評論是罔顧事實、不分是非，利用一切機會攻擊特區政府，為反中亂港分子撐腰張目，充分暴露以新聞自由為名、行干預特區法治之實的卑劣行徑，暴露亂港禍港險惡用心。

公署指，任何媒體記者從事新聞工作，必須嚴格遵守香港法律，「任何人都不能頂著新聞記者的頭銜干犯破壞社會穩定的勾當」。公署敦促外國記者會和個別西方政客認清現實，擺正位置，懸崖勒馬，切實尊重特區法治。