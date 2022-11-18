元朗14歲童捱車撞未甦醒 警拘三男女歸案 母親：拉到人有個交代
撰文：凌逸德
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14歲彭姓男童濰仔上周一（7日）晚上在元朗青山公路灰沙圍用膳後散步，突遭一輛私家車撞飛十數米，重傷送院至今情況危殆，仍未甦醒。警方調查多日，再拘捕兩男一女歸案，據知男子涉嫌「危險駕駛」。
《香港01》今早向彭太查詢，她受訪時確認，日前有女警通知她警方已經拘捕疑犯，她向記者表示：「如果拉到人梗係好啦，無話開唔開心，反正拉到人有個交代。」而現時她最關心的仍是兒子的健康。
事發於上周一（7日）14歲男童濰仔晚上用膳後，在元朗青山公路灰沙圍散步，突遭一輛私家車撞飛十數米，頭部及盆骨重創，至今情況仍然危殆。肇事黑色奧迪（Audi）私家車當時不顧而去，並在屯門福亨村被人縱火燒毀。
警方調查後於車禍翌日（8日）在跑馬地區拘捕一名43歲姓馮男子。警方相信他是私家車車主，屬佐敦黑幫和勝和成員，但涉事司機則另有其人。
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