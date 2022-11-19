駕車撞飛14歲男童後潛逃11日落網　黑幫司機被揭有車禍後逃去前科

本月7日，14歲男童「濰仔」在元朗遭私家車撞飛十數米，重創命危至今；而事後不顧而去的涉案男司機，潛逃長達11日後，終於昨日（18日）落網，案中共有4人被捕。消息稱，被捕司機有黑幫「14K」背景，除有毒品案底外，亦因傷人案被通緝，故每逢車禍必定逃去無蹤。他亦早有車禍後不顧而去前科，警方指他去年7月已因一宗危險駕駛案被通緝，據悉當日意外涉及元朗公路6車相撞，造成2人受傷。



警方昨日（18日）再拘捕2男1女，包括涉案男司機。（蔡正邦攝）

撞到「濰仔」後潛逃長達11日的男司機姓郭（28歲），暱稱「阿勤」，有黑幫「14K」背景，花名「潮江」，活躍於元朗洪水橋一帶。消息稱，郭男有多次犯罪紀錄，除有毒品案底外，亦因傷人案被通緝，故若遇上車禍，必定第一時間逃離現場，以免墮入法網，亦因此早已有車禍後不顧而去前科。警方昨日表示，他因2021年7月一宗危險駕駛案被通緝。

據了解，該宗車禍發生於2021年7月10日傍晚約5時23分，一輛駛往上水方向的輕型貨車，途至十八鄉交匯處對開時，因應交通情況減慢，詎料尾隨多架車收掣不及，最終6車連環相撞，包括3輛私家車、2輛輕型貨車及1輛的士。意外中，2人受傷送院；其中1名涉案男司機事後離開現場。消息稱，該名不顧而去的司機，正是郭男。

今次車禍發生於本月7日晚上近10時，姓彭（14歲）男童「濰仔」晚膳後散步，途經青山公路—屏山段近灰沙圍對開過馬路時，遭一輛黑色奧迪（Audi）私家車撞飛十數米，頭部及盆骨重創，命危至今。肇事私家車不顧而去，近6小時後，在屯門福亨村對開被縱火燒毀。

警方於車禍翌日（8日），在跑馬地區拘捕有黑幫「和勝和」背景的姓馮（43歲）男車主。昨日（18日）再拘捕2男1女，包括涉案姓郭（28歲）男司機、其女友及同黨，3人同涉「妨礙司法公正」被捕；郭男亦涉「無牌駕駛」、「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

濰仔與媽媽關係良好，他遇車禍後一直情況危殆。（彭太提供圖片）

濰仔母親彭太昨日接受《香港01》訪問時，感嘆：「如果拉到人梗係好啦，無話開唔開心，反正拉到人有個交代。」得知被捕司機原來是通緝犯，且有多次犯罪的紀錄，彭太直斥「太過份」、「好惡劣」，亦慨嘆指兒子「唔好彩」。彭太透露濰仔昨早進行盤骨手術，現階段仍未知最新情況，現時她最關心的仍是兒子的健康。

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