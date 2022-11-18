14歲男童捱撞命危│被捕黑幫男司機為14K成員　活躍元朗曾涉毒品案

元朗上周一（7日）發生嚴重車禍，14歲彭姓男童濰仔晚飯後在青山公路灰沙圍對開散步時，遭私家車撞飛十數米重傷命殆，至今仍未甦醒。警方連日追查後拘捕28歲涉案男司機、其女友及一名同黨，警方揭發該司機有黑幫背景，而且沒有駕駛執照，更因涉2021年7月一宗危險駕駛的案件被通緝，他涉嫌「無牌駕駛」、「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」及「駕駛時沒有第三者保險」，另外被捕3人亦涉縱火燒車，涉嫌「妨礙司法公正」，現正被拘留調查。

據了解，被捕男司機姓郭，暱稱「阿勤」，屬黑幫14K成員，花名「潮江」，活躍於元朗洪水橋一帶，有毒品案底。消息指該男司機現時無業，涉事車輛是向車主購入。



涉事私家車撞倒濰仔後不顧而去，在車禍後被縱火燒毁，男司機則逃去無蹤。（資料圖片）

涉事私家車撞倒濰仔後不顧而去，在車禍後被縱火燒毁，男司機則逃去無蹤。屯門警區總督察（刑事）譚子偉交代案情指，今次案件追查範圍相當大，警方動用了屯門警區反黑組及情報組等人員，連日來翻看大量閉路電視錄影及多方面收集情報，另外亦有熱心市民提供資料，警方終鎖定一批目標人物，探員於周三（16日）至今日（18日）凌晨，分別在元朗及洪水橋一帶，拘捕2男1女，年齡介乎22歲至28歲，包括涉案男司機、司機的女友及一名同黨。

警方拘捕2男1女歸案。（蔡正邦攝）

譚表示，暫時未有清晰的閉路電視錄影拍攝到撞車經過，他呼籲目擊者或市民如有資料提供，可隨時聯絡屯門警區重案組第一隊。警方重申，無牌駕駛是不負責的行為，漠視人身安全，是導致嚴重交通意外的成因。警方呼籲市民切忽以身試法。警方會透過交通執法行動，打擊交通違例事項，保障市民安全。最後，警方強烈譴責所有協助涉案人士逃避或妨礙警方調查及搜證的行為。