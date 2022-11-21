元朗車禍14歲濰仔轉醒　留醫ICU對意外斷片：阿媽，點解我喺度？

14歲彭姓男童濰仔本月7日晚上在元朗青山公路灰沙圍用膳後散步，突遭一輛私家車撞飛十數米，重傷送院搶救，身上多處受傷，當中腦部創傷最為嚴重，當時需要插管引流，胸及盆骨多處骨折，盆骨被撞到折曲，需要安裝支架固定，情況一度危殆，經過連日來治療後，今早傷勢轉為嚴重。

濰仔母親彭太今晚（21日）向《香港01》表示，兒子已恢復意識，可以認得出她和哥哥，但不記得車禍經過，躺在病床上急問：「阿媽，點解我喺呢度（醫院）？」而當聽過校長、社工和同學的打氣錄音後，濰仔更表示想返學。



濰仔與媽媽關係良好，他遇車禍後一直情況危殆，幸情況有好轉，今早（21日）輚為嚴重。（彭太提供圖片）

濰仔由本月7日車禍後出院、上周五（18日）完成盆骨手術，以至今日（21日）終於甦醒，短短2周已覺得仿如隔世，彭太和濰仔母子終於可以好像以往一樣面對面談話。彭太憶述，今日傍晚6時許，她和大仔到醫院深切治療部探望濰仔，兒子當時插住胃喉，仍未能進食，但情況稍微好轉，由危殆轉為嚴重，而且已恢復意識，醒來後可以說話，不過他明顯不記得案發經過，急問：「阿媽，點解我喺呢度（醫院）？」

彭太指濰仔其他言語不太清晰，但已能認出她與哥哥，而她亦向濰仔簡述案發經過，以解其疑惑。其後彭太播放校長、社工和同學為濰仔打氣的錄音，當他聽到之後，即表示想返學，而醫生則指濰仔身體狀況仍有待醫學觀察。

眼見兒子情況稍為好轉，彭太表示自己「心情好返好多」，希望兒子可以離開深切治療部，轉到其他病房，早日康復，重拾人生。

彭太稱剛到醫院探望完兒子，指兒子情況雖然好轉，但仍然在深切治療院留醫，情況有待醫學觀察。（蔡正邦攝／資料圖片）

事發於本月7日晚上，14歲男童濰仔用膳後，在元朗青山公路灰沙圍獨自散步，突遭一輛私家車撞飛十數米，頭部及盆骨重創。肇事黑色奧迪（Audi）私家車當時不顧而去，並在屯門福亨村被人縱火燒毀。

警方連日追查後，上周三至上周五（16日至18日）凌晨拘捕涉案男司機、其女友及一名同黨。其中無業的男司機郭政勤於11月19日提堂，控2項危險駕駛、3項無牌駕駛、企圖妨害司法公正等共20罪，被告暫准毋須答辯，連同藏毒案押後至翌年1月13日再訊，其間被告不申請保釋。

彭太表示：「如果拉到人梗係好啦，無話開唔開心，反正拉到人有個交代。」（資料圖片）

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