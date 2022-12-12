屯門謀殺案｜22歲青年腦幹死亡拔喉離世　4男被暫控傷人罪

屯門青菱徑本年8月6日發生的謀殺案中，22歲運輸工人「佳仔」與友人在食肆飲酒聊天期間，突然被多人圍毆，導致頭部重創，留醫數日後被判斷腦幹死亡，最終拔喉離世，警方經調查後，先後拘捕16人，當中昨日（11日）被捕的四名本地男子分別姓樊、姓屠、姓劉及姓羅，年齡介乎22至26歲，已被暫控合共兩項「傷人」罪，案件將於明日（13日）上午在屯門裁判法院提堂。



警方再拘捕4人涉嫌傷人，於屯門一宗謀殺案件有關。（林振華攝）

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案發本年8月6日凌晨2時，4名男子在屯門青菱徑一間食肆懷疑被人用硬物襲擊，救援員接報趕至，發現22歲青年梁X佳頭部受傷，昏迷送往屯門醫院治理。兩日後、即是8月8日下午2時59分被證實死亡，警方經進一步調查後，將案件改列謀殺案，先後拘捕16人。

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8月6日，警方拘捕一名21歲男子及一名17歲男童，當中17歲男童被暫控一項謀殺罪及兩項傷人罪，21歲男子獲准保釋候查。

8月8日，警方再拘捕多一名17歲男童，被暫控兩項傷人罪。

8月12日，警方再拘捕多2名分別32及20歲男子，各被暫控兩項傷人罪。

8月30日，警方再拘捕一名21歲男子，他被暫控一項謀殺及三項傷人罪。

9月10日及9月11日，警方分別在屯門及觀塘拘捕兩名16歲及17歲男童，各被暫控一項傷人罪。

10月9日，警方在機場拘捕一名16歲男童，涉嫌傷人。

11月11日，一名23歲男子及一名16歲男童於屯門被捕，當中23歲男子涉嫌謀殺及傷人被捕扣查，16歲男童被暫控兩項傷人罪。

11月12日，一名16歲男童於屯門被捕，已被暫控兩項傷人罪。

至昨日（12月11日），警方再拘捕多4男，年齡介乎22至26歲，涉嫌謀殺及傷人，已被暫控合共兩項「傷人」罪，案件將於明日（13日）上午在屯門裁判法院提堂。

屯門警區反三合會行動組第一隊繼續積極跟進該宗案件。警方不排除稍後有更多人被捕。任何人如目擊案件或有資料提供，請致電6148 1800與調查人員聯絡。