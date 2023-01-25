有片｜坪洲開槍警調查期間突暈倒在地　中槍43歲菲漢涉襲警被捕

坪洲昨晚（24日）發生警員開槍案，2名警員上門處理噪音投訴期間，其中一人被一名43歲菲裔漢叉頸施襲，警員連開3槍打中其腰及手部。中槍菲裔漢被送往東區醫院搶救，至今晚情況仍然危殆。警方於晚上表示，菲裔漢涉嫌「襲警」被捕，現正被扣留調查。



另一段網上片段拍得，於案發後數名警員包括開槍男警在場調查，中槍菲漢倒臥地上並不時痛苦呼叫，調查期間，開槍男警突然暈倒在地，身旁一名同袍即時上前查看，片中所見男警倒地後仍有意識及郁動手部。另一名正向電台報告的警員亦即時表示有警察倒地需要支援。



另一段網上片段拍得，於案發後數名警員在場調查，開槍男警（左上）當時仍未有異樣。（網上片段截圖）

另外有網上片段拍得，於開槍案發生後多名警員到場增援，而中槍菲漢仰臥在地，當時仍有意識不時郁動手部及張望，另一名非華裔漢則向開槍男警跪地道歉，抱拳多次表示「唔好意思」，其後被另一名警員要求退後及照顧其受傷友人。

開槍男警其後又向同袍講述經過，「佢一開門就叉住我條頸，不斷咁叉住，推咗我落地下，跟住我走佢仲追住我……跟住我再見到佢，又叉住我條頸，我無辦法呀……即刻攞槍」。其他警員並致電報告發生開槍案，一名事主受傷並要求救護車到場。