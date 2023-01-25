有片｜坪洲開槍警調查期間突暈倒在地 中槍43歲菲漢涉襲警被捕
撰文：凌逸德
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坪洲昨晚（24日）發生警員開槍案，2名警員上門處理噪音投訴期間，其中一人被一名43歲菲裔漢叉頸施襲，警員連開3槍打中其腰及手部。中槍菲裔漢被送往東區醫院搶救，至今晚情況仍然危殆。警方於晚上表示，菲裔漢涉嫌「襲警」被捕，現正被扣留調查。
另一段網上片段拍得，於案發後數名警員包括開槍男警在場調查，中槍菲漢倒臥地上並不時痛苦呼叫，調查期間，開槍男警突然暈倒在地，身旁一名同袍即時上前查看，片中所見男警倒地後仍有意識及郁動手部。另一名正向電台報告的警員亦即時表示有警察倒地需要支援。
另外有網上片段拍得，於開槍案發生後多名警員到場增援，而中槍菲漢仰臥在地，當時仍有意識不時郁動手部及張望，另一名非華裔漢則向開槍男警跪地道歉，抱拳多次表示「唔好意思」，其後被另一名警員要求退後及照顧其受傷友人。
開槍男警其後又向同袍講述經過，「佢一開門就叉住我條頸，不斷咁叉住，推咗我落地下，跟住我走佢仲追住我……跟住我再見到佢，又叉住我條頸，我無辦法呀……即刻攞槍」。其他警員並致電報告發生開槍案，一名事主受傷並要求救護車到場。
片段曝光｜坪洲開槍警述經過稱「無辦法」 友人跪地向警道歉坪洲開槍案｜警察通例列使用武力準則 對方作致命攻擊時可用槍械坪洲開槍案｜目擊者憶述槍擊案 見追逐聞槍聲即拉閘驚菲漢衝入屋坪洲開槍案｜菲漢叉警頸中3槍 警：同事生命受威脅使用槍械應該
坪洲開槍案事件詳情?
最新坪洲開槍案事件片段曝光！在1月24日晚上10時許，警員在上門處理案件期間被襲，事件詳細過程請看。而警方遇襲期間開三槍，菲籍漢全中三槍送院。
坪洲開槍案事件後坪洲居民的反應?
有目擊者憶述槍擊案 見追逐聞槍聲即拉閘驚，而事後機動部隊抵達坪洲地氈式搜尋彈頭，而2名涉事警員就需要...詳情請看。翻查資料，除了2019年反修例運動期間多宗警員開槍案件外，自2007年至今一般情況下，連計昨晚一宗，最少發生19宗警員開槍制服疑犯案件，詳情請看多年警員開槍事件詳情。