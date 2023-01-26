坪洲開槍案｜中3槍43歲菲漢涉襲警被捕 仍然留醫情況危殆
撰文：凌逸德
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坪洲警員開槍案，2名警員上門處理噪音投訴期間，其中1人被一名43歲菲裔漢叉頸施襲，警員連開3槍打中其腰及手部。中槍菲裔漢被送往東區醫院搶救，至今日（26日）情況仍然危殆。
警方指該名菲裔漢涉嫌「襲警」被捕，現正被扣留調查。
事發於大年初三（24日）晚上10時許，2名警員到永安街6號3樓1個劏房單位處理噪音投訴，期間1名菲律賓籍男子Oliver情緒激動，「叉頸」追打其中1名警員。2人由大廈扭打至街頭，警員其後連開3槍分別擊中Oliver腰及手部。
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坪洲開槍案事件詳情?
最新坪洲開槍案事件片段曝光！在1月24日晚上10時許，警員在上門處理案件期間被襲，事件詳細過程請看。而警方遇襲期間開三槍，菲籍漢全中三槍送院。
坪洲開槍案事件後坪洲居民的反應?
有目擊者憶述槍擊案 見追逐聞槍聲即拉閘驚，而事後機動部隊抵達坪洲地氈式搜尋彈頭，而2名涉事警員就需要...詳情請看。翻查資料，除了2019年反修例運動期間多宗警員開槍案件外，自2007年至今一般情況下，連計昨晚一宗，最少發生19宗警員開槍制服疑犯案件，詳情請看多年警員開槍事件詳情。