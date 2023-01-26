坪洲開槍案｜中3槍43歲菲漢涉襲警被捕　仍然留醫情況危殆

坪洲警員開槍案，2名警員上門處理噪音投訴期間，其中1人被一名43歲菲裔漢叉頸施襲，警員連開3槍打中其腰及手部。中槍菲裔漢被送往東區醫院搶救，至今日（26日）情況仍然危殆。



警方指該名菲裔漢涉嫌「襲警」被捕，現正被扣留調查。

事發於大年初三（24日）晚上10時許，2名警員到永安街6號3樓1個劏房單位處理噪音投訴，期間1名菲律賓籍男子Oliver情緒激動，「叉頸」追打其中1名警員。2人由大廈扭打至街頭，警員其後連開3槍分別擊中Oliver腰及手部。